Mısır, İsrail-Hamas çatışmalarında yaralanan Filistinli çocukların tedavisi için girişim başlattı

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki İsrail-Hamas çatışmalarında yaralanan 1.000 Filistinli çocuğun tedavisi için bir girişim başlattı. Girişim, Mısırlı bir STK olan Terous Misr Kalkınma Vakfı ve gıda devi Nestle Mısır ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek.

KAHİRE, 30 Kasım (Xinhua) -- Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki İsrail-Hamas çatışmalarında yaralanan 1.000 Filistinli çocuğun tedavisi için Çarşamba günü bir girişim başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, girişimin Mısırlı bir STK olan Terous Misr Kalkınma Vakfı ve gıda devi Nestle Mısır ile işbirliği içinde başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki koordinasyon, işbirliği ve entegrasyon çerçevesinde gerçekleştirilen girişim, Gazzeli yaralılara en iyi tedavi hizmetlerinin ulaştırılmasını hedefliyor.

Mısır'ın resmi verilerine göre 1 Kasım'dan bu yana Gazzeli 575 yaralı, tedavi için Mısır'daki hastanelere kabul edildi.