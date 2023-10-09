Mısır, hepatit C hastalığını ortadan kaldırmada DSÖ onayı alan ilk ülke oldu

Mısır, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hepatit C hastalığını ortadan kaldırmada eşi benzeri görülmemiş ilerlemesi nedeniyle tebrik edildi. DSÖ'nün açıklamasında, Mısır'ın hepatit C'yi ortadan kaldırma yolunda 'altın seviye' statüsüne ulaşan ilk ülke olduğu belirtildi. Açıklamada, hastalığın etkili ve kısa süreli tedavilerle iyileştirilebildiği vurgulandı.

Mısır, hepatit C hastalığının ortadan kaldırılmasıyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay alan ilk ülke oldu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, Mısır'ı, hepatit C'yi ortadan kaldırmaya yönelik eşi benzeri görülmemiş ilerlemesinden dolayı tebrik ediyor. Mısır, DSÖ kriterlerine göre hepatit C'nin ortadan kaldırılması yolunda 'altın seviye' statüsüne ulaşan ilk ülke oldu." ifadeleri yer aldı.

Dünya genelinde 58 milyon kişinin kronik hepatit C enfeksiyonuyla yaşadığı kaydedilen açıklamada, aşısı bulunmayan hastalığın 8 ila 12 hafta süren oldukça etkili ve kısa süreli tedavilerle iyileştirilebildiğine yer verildi.

Açıklamada, "Dünya çapında hepatit C ile yaşayan 5 kişiden 4'ü enfekte olduğunu bilmiyor. Tedavi edilmediği veya iyileştirilmediği sürece enfeksiyon karaciğer hastalığına ve kansere neden olabiliyor." denildi.

Mısır'ın, hepatit C ile yaşayan kişilerin yüzde 87'sine teşhis koyduğunu ve yüzde 93'üne iyileştirici tedavi sağladığı kaydedilen açıklamada, "Bu, DSÖ'nün hepatit C ile yaşayan kişilerin en az yüzde 80'ine teşhis koyma ve teşhis konulan kişilerin en az yüzde 70'ine tedavi sağlama yönündeki altın seviye hedeflerini aştı." ifadeleri yer aldı.

"Mısır'ın başarısı tüm ülkelere umut ve motivasyon vermeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Mısır'ın hepatit C enfeksiyonunun dünyadaki en yüksek oranlardan birine sahip bir durumdan 10 yıldan daha kısa bir sürede ortadan kalkma yoluna girmesine kadar olan yolculuğu şaşırtıcı olmaktan başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, Mısır'ın başarısının tüm ülkelere hepatit C'yi her yerde ortadan kaldırmak için umut ve motivasyon vermesi gerektiğini de kaydetti.