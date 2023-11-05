Mısır, Gazze'den gelen yaralı Filistinlilere tedavi imkanı sağlıyor

Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel-Ghaffar, Kuzey Sina vilayetindeki El-Ariş Hastanesi'nde tedavi gören yaralı bir Filistinli kız çocuğunu ziyaret etti. Abdel-Ghaffar, Mısır'ın 1 Kasım'dan bu yana Gazze'den günde ortalama 40 ila 50 yaralı Filistinliyi tedavi için kabul ettiğini açıkladı.

KAHİRE, 5 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki El- Ariş Hastanesi'nde tedavi gören yaralı bir Filistinli kız çocuğunu ziyaret eden Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel-Ghaffar, 4 Kasım 2023.

Abdel-Ghaffar Cumartesi günü yaptığı açıklamada Mısır'ın 1 Kasım'dan bu yana Gazze'den günde ortalama 40 ila 50 yaralı Filistinliyi tedavi için kabul ettiğini söyledi.

Kuzey Sina vilayetindeki El Ariş Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdel-Ghaffar, tüm hastaların Refah sınır kapısından giriş yaptığını ve çoğunun durumunun ciddi olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Mohamed Ahmed/Xinhua)