Mısır'da Dang Virüsü Vakaları Bildirildi

Mısır Sağlık Bakanlığı, Yukarı Mısır bölgesindeki Qena vilayetinde dang virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Vakaların hafif semptomlar gösterdiği ve ölüm vakası olmadığı belirtildi.

KAHİRE, 19 Temmuz (Xinhua) -- Mısır Sağlık Bakanlığı, Yukarı Mısır bölgesinde bulunan Qena vilayetindeki bazı köylülerde dang virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, dang humması vakalarının geçen hafta Qena vilayetinin Al-Ilayqat köyünde bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, evde tedavi edilen hastaların hafif semptomlar göstermesiyle bugüne kadar sivrisinekler tarafından taşınan virüs kaynaklı herhangi bir ölüm vakasının bildirilmediği yer aldı.

"Semptomlar genelde iki ila yedi gün sürüyor ve hastalık ateş düşürücülerle tedavi edilebiliyor" ifadesinin yer aldığı açıklamada, Qena'daki bazı vakaların Kızıldeniz vilayetindeki benzer vakalarla bağlantılı olduğu bildirildi.

Bakanlık, dünya üzerinde 100'den fazla ülkede dang humması vakaları görüldüğünü ve yılda yaklaşık 100 ila 400 milyon kişinin hastalığa yakalandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dang hummasına yakalanan insanların çoğunda, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, bulantı, şişmiş salgı bezleri ve deri döküntüsü gibi hafif semptomlar görülüyor.