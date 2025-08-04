Miran Ünal'ın Hayata Tutunma Mücadelesi: Diyarbakır'daki Tedavi Süreci

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan ve doğduğunda sağ ventrikül hipoplazisi teşhisi konulan 5 yaşındaki Miran Ünal, Diyarbakır'da süren tedaviyle hayata tutundu.

Araklı'da 2020'de dünyaya gelen Ünal'a sağ ventrikül hipoplazisi (kalbin sağ tarafındaki yapıların yeterince gelişmediği, doğumdan itibaren mevcut olan kalp kusuru) teşhisi konuldu.

Doktorların yönlendirmesiyle ailesi tarafından 5 yıl önce Diyarbakır'a getirilen Miran'ın Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezinde tedavisine başlandı.

Miran'a yaşamsal fonksiyonlarını sürdürülebilmesi amacıyla acil müdahale kararı alındı.

Yenidoğan döneminde akciğerlere kan akışını sağlamak amacıyla kalbine kateter yöntemiyle stent takılan Miran'a 6 aylıkken de Glenn ameliyatı (bebeğin kalbindeki dolaşım problemini gidermek için yapılan bir operasyon) yapıldı.

Tedavisi süren Miran'a bundan sonraki süreçte Fontan ameliyatı (vücuttan oksijensiz kanı doğrudan akciğerlere giden kan damarlarına yönlendirerek iki dolaşımın ayrılmasını sağlar ve böylece tek ventrikülün vücuda yalnızca oksijenli kan pompalamasına olanak tanır) yapılması planlanıyor.

"Bugünleri gördüğümüz için şükrediyoruz"

Baba Turan Ünal, AA muhabirine, hastanede sunulan hizmetten ve sağlık ekibinin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Oğlunun taburcu edilecek olmasının sevincini yaşadıklarını anlatan Ünal, "Uzaklardan geldiğimizi biliyorlar ve bize gerçekten çok iyi bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Trabzon'da, Ankara'da, İstanbul'da da hastaneler var ama biz tercihimizi buradan yana kullandık. Çocuğumuz anjiyo oldu, sağlığına kavuştu, keyfi yerinde. Bugünleri gördüğümüz için şükrediyoruz. Başta Bedri Hocamız olmak üzere tüm sağlık ekibine gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

"Bu çocukları yaşatmaya yönelik cerrahi müdahaleler uyguluyoruz"

Çocuk Kalp Merkezi Koordinatörü ve Çocuk Kardiyolojisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Bedri Aldudak, Miran'ın merkeze, kalbinin sağ yapılarının gelişmemesi nedeniyle getirildiğini belirterek, hastaya ilk olarak yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için kateter yöntemiyle girişim yapıldığını ve kalbine stent yerleştirildiğini söyledi.

Miran'ın tedavi sürecinin aşamalı ilerlediğine işaret eden Aldudak, bu hastalarda kalbin bir tarafının gelişmemesi nedeniyle tam anlamıyla bir anatomik düzelmenin mümkün olmadığını belirtti.

Aldudak, şunları söyledi:

"Bu çocukları yaşatmaya yönelik cerrahi müdahaleler uyguluyoruz. Genellikle 2 ya da 3 ameliyat gerekiyor. Hastamıza ilk müdahaleyi stentle gerçekleştirdik. Bu işlemler tek seferde yapılamaz, çocuğun gelişmesi gerekir. Genellikle doğumdan sonra 6 ay civarında ve 3-5 yaş arasında olmak üzere aşamalı olarak bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz."

Aldudak, Miran'ın yaşam boyu kardiyoloji takibinin yapılacağını belirtti.

Hastalar için her zaman uygun bir sağlık kuruluşuna ulaşmanın mümkün olmadığını dile getiren Aldudak, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ailenin sunulan hizmetten memnun kalması nedeniyle bu merkezde tedaviye devam ettiğini aktardı.

Türkiye'de bu tedavilerin uygulandığı merkez sayısının oldukça sınırlı olduğunu dile getiren Aldudak, Diyarbakır'ın bu işlemlerin yapıldığı önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Aldudak, Diyarbakır'ın bölgeye hitap eden bir sağlık merkezi konumunda olduğuna işaret ederek, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinden hasta kabul ettiklerini söyledi.