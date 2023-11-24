Minikler ameliyata özel araçla götürülüyor

Van'da çocukların ameliyata transferleri eğlenceye dönüştü

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar, ameliyat öncesi endişeye kapılmamaları için özel hazırlanan araçla ameliyat salonuna götürülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde minik hastalar için de çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede çocukların tedaviye uyum sürecini artırmak için çalışmalar yapan hastane, hastaların ameliyathaneye transferini eğlenceli hale getirdi. Bunun için hastane envanterinde bulunan araç süslenerek çocukların ameliyathaneye transfer işlerinde kullanılmaya başlandı. Ameliyat öncesi endişeli ve stresli olan çocukların bu yöntem sayesinde korkularını yendiği görüldü.

"Ameliyathaneye daha mutlu gidiyorlar"

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, çocuk hastalara ayrı bir alanda sağlık hizmeti verdiklerini belirtti. Cerrahi müdahale için bu alanda bir ameliyathanenin bulunduğunu ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Bu alanda çocuklar ameliyathaneye giderken çok gergin ve endişeli oluyorlar. Bunları nasıl azaltabiliriz diye bir çalışma başlattık. Özellikle çocukların ameliyat transfer süreçlerinde nasıl eğlenceli bir yol alabiliriz diye bir planlama yaptık. Hastanemizin envanterinde olan bir aracı transfer işinde kullanma kararı aldık ve bu aracımızı da süsledik. Durumu bu araçta taşınmaya müsait olan çocuklarımızı bindiriyoruz. Bu arabayla ameliyathaneye daha mutlu gitmiş oluyorlar. Daha az korkarak gidiyorlar, daha az ağlama şeklinde tepkileri oluyor. Biz bunu gözlemledik" dedi.

Çocukların tedaviye uyum süreçlerini artırmak için yeni adımlar atmaya devam edeceklerini dile getiren Sarıkaya, "Çocuk hastanemizde bu ve buna benzer çok sayıda uygulamalarımız oldu. Bildiğiniz üzere 2 ayrı sınıfımız var. O sınıflarda tedavisi devam eden çocuklar ödevlerini yapıyorlar, oyun oynuyorlar, orada eğleniyorlar. Neredeyse tüm servislerimize çizgi film karakterleriyle şenlendirdik. Böyle olunca tüm aşamalarda çocukların tedaviye uyumu artıyor" diye konuştu.