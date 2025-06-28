Minibüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Minibüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü şoförü, kalp krizi geçiren bir yolcuyu hızlıca hastaneye yetiştirdi. Olay sonrası yapılan kalp masajıyla yolcu hayata döndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü şoförü, kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetiştirdi.

Olay, İnegöl Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. İnegöl'ün kırsal Çitli mahallesinde ikamet eden İsmail Ç. (48), mahallesinden İnegöl merkez istikametine giden özel halk minibüsüne bindi. Merkez istikametine giderken İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi mevkisinde yolcu İsmail Ç., fenalık geçirdi. 16 AYV 674 plakalı özel halk minibüsün şoförü İbrahim Az, İsmail Ç.'nin fenalaştığını fark edince, hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Şoför, hızlıca kullandığı minibüsü acil servise getirdi. Kalbi duran İsmail Ç., sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak tekrar hayata döndürüldü. İsmail Ç., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İsmail Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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