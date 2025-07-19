Antalya'da Kan ve Kök Hücre Bağışı Etkinliği

ANTALYA'da milli sporcular, gönüllü vatandaşlar ve öğrenciler, kan ve kök hücre bağışı için bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganı öne çıktı. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda kent sakinleri, milli sporcular, aileleri ve çok sayıda öğrenci, Kızılay tarafından kurulan alanda kan ve kök hücre bağışında bulundu. Etkinliğe Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Buğrahan Bozkurt'un yanı sıra MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş de katılarak kan ve kök hücre bağışında bulundu. Bozkurt, kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Sporcularla beraber kan bağışında tekrar beraberiz. Daha önce de Antalyaspor salonunda anlamlı bağışlar oldu. Kan vermek bizce bir sosyal sorumluluk projesidir. Kan ihtiyacının kime, ne zaman lazım olacağı hiç belli değil. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

'MİLYONLARI HAYATA BAĞLAMAK İSTİYORUZ'

A Milli Boks Takımı sporcusu Berfin Kabak, "Boks milli sporcusuyum, A Milli Takım'dayım. Burada bulunma amacımız, kan bekleyen milyonları hayata bağlayabilmek. Kan bekleyen çocuklar olsun, lösemili hastalarımız olsun, amacımız onlara kan verip iyi olmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı. Muay Thai branşında dünya dereceleri bulunan milli sporcu Zeliha Nur Kamaç ise "Bugün burada Kızılay için birlikteyiz. Siz de kan bağışında bulunursanız çok sevinirim" dedi.

'BİR ÜNİTE KAN, ÜÇ HAYAT KURTARIR'

Türk Kızılayı Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Fatma Şalvarlı, bağışçı sayısının ciddi oranda azaldığını belirterek, "Kan bağışçı sayımız çok düştü. O yüzden bu kötü günlerde herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Hiç tanımadığınız üç kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan yeni protokol kapsamında kan bağışı yapan herkes için doğaya üç fidan hediye edilecek. Hem insan hayatı kurtaracak hem de doğaya katkı sağlayacak bir bağış yapmış olacaklar" diye konuştu.

'KÖK HÜCRE BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK'

Milli sporcuların antrenörü Yasin Urlu ise kampanyaya bu yıl kök hücre farkındalığını da eklediklerini belirterek, "Yılın her üç ayında milli sporcularımız aileleriyle birlikte düzenli olarak kan veriyor. Bu sene bir farkındalık olsun istedik. Kök hücre bağışı konusunda da sporcularımıza bilgi verdik. Lösemili çocuklara ve hastalarımıza derman olmak istedik. O yüzden mutluyuz" ifadelerini kullandı.