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Milli Savunma Bakanlığı, Organ Nakli İçin Ambulans Uçağıyla Kalp Grefti Taşıdı

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Milli Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine ait ambulans uçağın, organ nakli bekleyen bir çocuk için Adana'dan Ankara'ya kalp grefti getirdiği bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine ait ambulans uçağın, organ nakli bekleyen bir çocuk için Adana'dan Ankara'ya kalp grefti getirdiği bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir çocuğumuz için Adana'dan Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Çocuğumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sağlık

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