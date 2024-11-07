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Mikroplastik ve Nanoplastiklerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Mikroplastik ve Nanoplastiklerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
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Biruni Üniversite Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, mikroplastik ve nanoplastiklerin insan vücuduna girdiklerini ve kardiyovasküler hastalıklar için yeni bir risk faktörü olabileceğini açıkladı.

MİKROPLASTİK ve nanoplastiklerin (MNP'ler) sindirim ve solunum yoluyla insan vücuduna girdiğini belirten Biruni Üniversite Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, bu maddelerin akciğerlerden karaciğere, anne sütünden kana ve idrara kadar birçok yerde bulunduğunu söyledi. "MNP'ler, kardiyovasküler hastalıklar için yeni bir risk faktörü olarak öne çıkıyor" diyen Prof. Dr. Asil, yapılan araştırmalarda, şah damarında inmeye neden olan yağlı plaklar içinde bile bu zararlı parçacıkların yer aldığı gözlemlendiğini ifade etti.

Mikroplastiklerin küresel çevre sağlığını tehdit ettiğini ve iklim değişikliğinde olumsuz bir rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. Asil, "MNP'ler hem ekosistemi hem de insan sağlığını etkileyen bir sorundur. Bir dizi toksikolojik etkiyi de tetikler" dedi.

'KALP FONKSİYON BOZUKLUĞU ETKİLERİ BULUNUYOR'

MNP'lerin akciğerler ile karaciğerde olduğu kadar anne sütünde, idrarda ve kanda da bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Asil, "Klinik öncesi modellerde yapılan son araştırmalarda, MNP'lerin kardiyovasküler hastalıklar için yeni bir risk faktörü olduğu gözlemlendi. Bu çalışmalardan elde edilen veriler, spesifik MNP'lerin damarlarda oksidatif stresi, inflamasyonu ve apoptozu desteklediğini göstermektedir. Kalp hızında değişiklik ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi olumsuz etkileri de bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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