MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Beykoz 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Kavacık'taki Orhan Veli Kanık Parkı içinde yer alan aile sağlığı merkezinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Yönter, burada yaptığı açıklamada, çok hayırlı bir hizmetin açılışı münasebetiyle toplandıklarını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Beykoz 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Kavacık'taki Orhan Veli Kanık Parkı içinde yer alan aile sağlığı merkezinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, kurdeleyi keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Yönter, burada yaptığı açıklamada, çok hayırlı bir hizmetin açılışı münasebetiyle toplandıklarını söyledi.

Kavacık Mahallesi muhtarı Yasemin Şahin'in girişimleri ve çabası sonucunda sağlık ocağının açılışını yaptıklarını belirten Yönter, Kavacık'ın, İstanbul'un en önemli iş ve hayat merkezlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Yönter, Kavacık Mahallesi'nde bir sağlık ocağının bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu ifade ederek, "Bu eksikliğin telafisinde bizlere destek veren, yardım eden başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bütün yetkililerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, her şeyden ve hepsinden önce de Sayın muhtarımıza elbette teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi

"İstanbul'un 39 ilçesi için gece gündüz demeden çalışacağız"

Yeni sağlık merkezinin mahalleliye hayırlı olmasını dileyen Yönter, "Biz Kavacık için, diğer mahallelerimiz için, İstanbul'un 39 ilçesi için gece gündüz demeden, nefes alır gibi 7/24 esasına dayalı olarak çalışacağız. Sonunda başaracağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da Cumhur İttifakı olarak da hakkımızı alacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Muhtar Yasemin Şahin de parti ayırt etmeksizin emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ettiğini belirterek, merkezin açılması için girişimleri ve çabasına karşılık veren Yönter'e de teşekkürlerini sundu.

Yönter, açılışı gerçekleştirilen merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.