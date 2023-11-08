Mezitli Belediyesi Kızılay Haftası'nda Kan Bağışı ve Kök Hücre Kampanyası Başlattı

Mezitli Belediyesi, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle CHP Mezitli İlçe Başkanlığı ve Kızılay Mezitli Şubesi iş birliği ile 'Kan Bağışı ve Kök Hücre' kampanyası başlattı.

Mezitli Belediyesi Ana Hizmet binası önünde kurulan mobil otobüste gerekli evrakı dolduran bağışçılar, kan ve kök hücre bağışında bulunmak için kuyruk oluşturdu. Kampanyaya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz, Kızılay Mezitli Şube Başkanı Bekir Özarslan, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda bağışçı katılım sağlayarak, destek oldu.

"KIZILAY İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK"

Bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli Belediyesi olarak Kızılay ile 10 yıldır yakın ilişki içerisindeyiz. Deprem ve pandemi döneminde koordineli çalışmalar yürüttük. Biz genelde evrensel düşünüyoruz fakat yerel dinamiklerle hareket etmeye de özen gösteriyoruz. Mezitli'deki Kızılay Şube Başkanımız belediyemize yakınlık gösteriyor ve çok duyarlı çalışmalar yürütüyor. Bu hafta Kızılay ve Lösemi haftası. Lösemi hastalarımızın en fazla ihtiyaç duyduğu şey taze kan ve Kızılay'ın kan bankasında stok olması gerekiyor. Bu nedenle kan verebilecek durumda olan herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Kan bağışında bulunan herkese de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"SİZİN 15 DAKİKANIZ BAŞKASINA HAYAT VEREBİLİR"

Mezitli halkının bu tür olaylara çok fazla ilgi gösterdiğini dile getiren CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana toplumsal olaylara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün, oldukça önemli ve ihtiyaç duyulan bir program daha düzenledik. CHP İlçe Başkanlığımız, Mezitli Belediyemiz ve Mezitli Kızılay Şubesi ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz Kızılay Kan Bağışı ve Kök Hücre kampanyası başlattık. Belediyemizin Ana Hizmet Binası önüne park eden Kızılay Otobüsüne duyarlı vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Otobüsümüz, bugün saat 16.30'e kadar kan ve kök hücre bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı beklemeye devam edecek. Unutmayın; sizin 15 dakikanız başkasına hayat verebilir" dedi.

"KATILIM SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Kızılay Mezitli Şube Başkanı Bekir Özarslan, "Kızılay Haftası münasebetiyle Mezitli Belediyemiz ve CHP Mezitli İlçe Başkanlığımız ile ortaklaşa bir kampanya başlattık. Başkanımız Neşet Tarhan'a ve Ulaş beye çok teşekkür ederim. Katılımın yoğun olması bizleri memnun etti. Bu tür kampanyalarımızı ilçemizin çeşitli yerlerinde sürdürmeye devam edeceğiz. Destek sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.