Mevsimlik Tarım İşçilerine Mobil Sağlık Hizmeti

Şanlıurfa'da mobil sağlık ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine aşılamalar ve sağlık taramaları yaparak sağlık hizmeti sunuyor. İl Sağlık Müdürü, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, toplumun bilinçlendirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Şanlıurfa'da doktorlardan ve hemşirelerden oluşan ekipler, mevsimlik tarım işçilerine çalıştıkları yerde mobil sağlık hizmeti veriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan aile hekimi, hemşire ve ebelerden oluşan mobil ekipler, mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin aşılamaları, kadın, gebe, bebek, çocuk ve gençlik sağlığı izlemleri ile bulaşıcı hastalık, kanser, verem ve kronik hastalık taramalarını gerçekleştiriyor.

Ekipler, iş yoğunluğu ve farklı nedenlerle sağlık merkezlerine ulaşamayan işçileri çalıştıkları alanlarda ziyaret ederek, onlara sağlık hizmeti sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye İlçe Sağlık Müdürü Salih Tavur, devletin sunduğu sağlık hizmetlerini hem tanıtmak hem de vatandaşları bilinçlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

Tavur, şunları kaydetti:

"Bugün ekiplerimizle birlikte biber temizleme alanlarında çalışan vatandaşlarımızı ziyaret ederek kanser taramaları başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yaptık. Amacımız, erken teşhisin önemine dikkati çekmek ve toplumda farkındalığı artırarak vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam sürmelerine katkı sağlamaktır."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Sağlık
