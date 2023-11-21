Meteoroloji Uzmanı: Ekstrem Hava Koşulları İklim Değişikliğine Bağlanamaz

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, son günlerde yaşanan ekstrem hava koşullarının direkt iklim değişikliğine bağlanamayacağını; ama etkisi olduğunu söyledi. Acar, "Uzun süre sıcak havanın ardından tam tersi koşulları beklememiz gerekiyor. Atmosfer dengeyi sağlamaya çalışıyor" dedi.

Murat Acar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde, dünyanın içerisinde bulunduğu iklim değişikliğinin sonuçlarına ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi. Acar, iklim değişikliği konusunun bugünden yarına olan bir şey olmadığını, uzun yıllardır süregelen bir durum olduğuna dikkat çekerek, "Tabii kısa kısa periyotlarda, küçük küçük olaylarda bunun etkilerini yavaş yavaş görme ihtimalimiz var. Türkiye'de yaşanan seller, ölümlere yol açan fırtına, meteorolojik ekstrem hadiselerin iklim değişikliğine direkt olarak bağlanılmasından ziyade uzun yıllardır süren bir periyotun sonunda bunları ufak ufak görmeye başlayabiliriz şeklinde söyleyebiliriz" dedi.

'İZİN VERİLİRSE BU DENGE SAĞLANIR'

Kasım ayının başında tüm Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin olağanüstü bir durum olmadığını aktaran Acar, buna karşın sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söyledi. Acar, "Ancak bunun sonrasında atmosfer dengeyi sağlamaya çalışıyor; uzun süre bir soğuk hava, uzun süre bir sıcak hava olduğu zaman, arkasından bunun tam tersi koşulları beklememiz lazım. Bunu iklim değişikliğine bağlamak doğru olmaz. Atmosfer dengeyi sağlamaya çalışıyor. İklim değişikliği evet, bütün dünyada kabul edilen bir şey. Geçenlerde yaşanan bu ekstra meteorolojik hadiselerin sebebi, iklim değişikliğine direkt olarak bağlanamaz; ama tabii etkisi var. Dediğim gibi atmosfer dengeyi sağlamaya çalışıyor; bunu biz bozuyoruz, insanlar bozuyor. İzin verilirse bu denge sağlanır" değerlendirmesinde bulundu.

'İZLANDA ALÇAK BASINCI, SİBİRYA YÜKSEK BASINCI BİRLEŞTİ'

Türkiye'yi en çok etkileyen meteorolojik sistemlerin; İzlanda alçak basıncı, Sibirya yüksek basıncı ve Azor yüksek basıncı olduğunu bildiren Acar, son günlerdeki soğumanın İzlanda alçak basıncı ve Sibirya yüksek basıncının birleşmesiyle oluştuğunu söyledi. Acar, "Şu anda çarşamba günü beklediğimiz sistem, Akdeniz üzerinden geliyor. Önce Akdeniz'in etkilerini göreceğiz. Daha sonra yine kış mevsimine girdiğimiz için Sibirya yüksek basıncının da aşağı çökmesiyle beraber soğuk hava beslemesi olacak. İkisinin birleşmesiyle beraber bu hafta da yine doğu kesimlerde kar yağışlı bir sistem göreceğiz gibi görünüyor" diye konuştu. (DHA)