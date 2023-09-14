Meslektaşları, kaçırılan doktor için toplandı

1) MESLEKTAŞLARI, KAÇIRILAN DOKTOR İÇİN TOPLANDI

Eşinin ameliyattaki ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçıran şüpheli, adliyede (3)

Samsun Tabipler Odası, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde olaya ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sıla Karagöz Özen, "Bu hastanede görev yapan Op. Dr. Mustafa Erdem bir hasta yakını tarafından silahla kaçırılmış, tehdit edilmiş, darbedilmiştir. Emniyet güçlerinin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu hayati bir yaralanma olmadan doktorumuz kurtarılmıştır. Kışkırtılmış sağlık talebi, siyasi iradenin hekimler başta olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını değersizleştirmesi, konuyla ilgili yasaların uygulanmasıyla ilgili problemler, sağlıkta şiddetin nedenlerinden sadece birkaçıdır. Samsun ilinde ne yazık ki çok değerli meslektaşlarımız Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir'i 2015 yılında görev yerlerinde karşılaştıkları saldırılar sonucu kaybettik. Ardından gün geçmedi ki yeni bir şiddet olayı yaşanmasın. Sadece geçtiğimiz 3 ay içinde bile ilimizde 3 meslektaşımız görev başında şiddet olayı ile karşı karşıya kaldı" dedi.

'ARTIK KINAMA MESAJLARI YAYINLAMAK İSTEMİYORUZ'

Dr. Mustafa Erdem'in yara almadan kurtarıldığını ve bunun kendileri için en önemli teselli olduğunu söyleyen Dr. Sıla Karagöz Özen, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Meslektaşımız Dr. Mustafa Erdem kendisini günlerce takip eden ve planlayarak saldırıya geçen bir hasta yakını tarafından silahla alıkonuldu. Meslektaşımızın bugün hayatta olması, aramızda olması bizim için tek ve en önemli teselli. Saldırganın yakalandığı ve hukuki sürecin başladığı bilgisini de paylaşmak istiyoruz. Bundan sonra ne olacak? Sıra hangimizde? Biz hekimler ve sağlık çalışanları görevimizi yaparken, topluma sağlık hizmeti sunarken öldürülüyoruz, darbediliyoruz, hakaretlere maruz kalıyoruz. Geçen yıl meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya yine görevi başındayken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Biz yine burada toplandık ve aynı şeyleri konuştuk. Artık kınama mesajı yayınlamak istemiyoruz. Artık bir meslektaşımızın daha canı yansın istemiyoruz. Artık şiddet nedeniyle iş bırakmak istemiyoruz. 2023 yılı ilk 8 ayında Samsun ilinde 22 meslektaşımız yurt dışında çalışabilmek için iyi hal belgesi almıştır."