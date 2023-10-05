Bayburt'un Armutlu köyünde yaşayan 'Pala' lakaplı 66 yaşındaki Bayram Aslanhan, art arda 2 kalp krizi ve bir anjiyo operasyonu geçirdi. Ancak Aslanhan, sıhhatini bağ, bahçe ve tarla işlerinde çalışarak geri kazandığını belirtti. Tarla tırpanlamaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen Aslanhan, çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Ne kalp krizi, ne de ayı dinledi: Meşhur "Pala" sıhhatine çalışmayla kavuştu

BAYBURT - Bayburt'un Armutlu köyünde yaşayan 'Pala' lakaplı 66 yaşındaki Bayram Aslanhan isimli vatandaş, art arda 2 kalp krizi, bir de anjiyo operasyonu geçirdi. Kalp krizine yenik düşmeyen Aslanhan, sıhhati bağ, bahçe, tarla işlerinde, çalışmada bulduğunu belirterek, tarla tırpanlamaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Daha önce tarlada çalıştığı sırada ayıyı cesaretiyle korkutarak, kaçıran Pala Aslanhan, kendisini hiçbir şeyin vazgeçiremeyeceğini söyleyerek, "Tarla tırpanlamak benim için spor oluyor, ölene kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Bağ, bahçe, tarla işlerini çok sevdiğini söyleyen Aslanhan, koca tarlada tek başına gençlere taş çıkarırcasına yonca biçti. Çocuklarının yardım talebini geri çeviren Aslanhan, spor yaptığını, tarlayla uğraşarak vaktini değerlendirdiğini sadece yardıma ihtiyacı olduğu anlarda yardım istediğini vurguladı.

"Beni görenler şaşırıyor"

Kalp krizi geçirdikten sonra tarlada kendisini görenlerin şaşırdığını kaydeden Aslanhan, "66 yaşındayım, 2 kalp krizi geçirdim, bir anjiyo oldum. Bunlar başımdan geçmesine rağmen hala bağ, bahçe, tarla işlerini bırakmadım. Hele bu tırpanımı hiç bırakmadım. 55 yıldır tırpanımla beraberim, ekin biçiyorum. Sıhhatimi çalışmada buldum. 66 yaşındayım ama hala daha tarla tırpanlamaya devam ediyorum. Beni görenler şaşırıyorlar, bu yaşlı adam hala ekin mi biçiyor diyorlar. Beni görenler; bu adam hasta, yorulmuyor mu, anjiyo oldu, kalp krizi geçirdi, ilaç kullanıyor diyorlar ama bu çalışma, bu tırpan hepsini silip attı. Tek başıma zor olmuyor, zaten bu iş 2-3 kişiyle olmaz. Tarla ekip-biçmeye, bağ, bahçe işlerine devam edeceğim. Ölene kadar devam edeceğim. Doktorum beni uyardı, çalışma dedi. Elini sıcak sudan soğuk suya sokma dedi. Yemek konusunda tavsiyelerde bulundu ama ben yine dinlemedim, çalışmaya devam ediyorum" dedi.