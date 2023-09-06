Mersin'deki Morca Mağarası'nda Rahatsızlanan ABD'li Mağaracıya Tedavi Sürüyor

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya, 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan profesyonel mağaracı ABD'li Mart Dicky, 3 Eylül'de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. Dicky'in ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. Bölgeye Afad, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

DOKTORLAR MAĞARAYA İNİP, TEDAVİYE BAŞLADI

Ekiplerin iletişime geçtiği Dicky, ilaçlarını kullandığını durumunun iyi olduğunu belirtip, yardım talebini geri çekti. Ancak ekipler, tedbiren Dicky'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Bölgeye doktorların da aralarında olduğu profesyonel mağaracılar geldi. Doktorlar, Dicky'in bulunduğu alana indi. Doktorların 1040 metre derinlikte tedavisine başladığı Dicky'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Dar bir alanda olduğu bildirilen Dicky'in sağlığına kavuşup, kendi imkanları ile mağaradan çıkması bekleniyor.

MÜŞAHEDE ALTINDA

Diğer yandan profesyonel mağaracılar, tebdir amaçlı mağara dışında hazır bekletiliyor. Türkiye'den jandarma, UMKE, AKUT ve AFAD ekiplerinin yanı sıra, Macaristan, İtalya ve Romanya'dan gelen ekiplerden oluşan 98 kişilik, bir kurtarma ekibi oluşturuldu. Türkiye Mağaracılık Federasyonu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD'li Mark Dicky midesinden rahatsızlanmış ve 1040 metrede bulunan mağara içi kampında müşahede altına alınmıştır. Mağaracılık Federasyonu Mağara Kurtarma Komisyonu, AFAD koordinesinde Avrupa Mağara Kurtarma Birliği (ECRA) ve UMKE ile koordineli olarak diğer ülkelerdeki mağara kurtarma ekipleri ile her tür olasılığa karşı iletişim halindedir" ifadelerini kullandı.