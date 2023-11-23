Mersin'de Yük Taşımacılığı Yapan Araç Sürücülerine Alkol Eğitimi Verildi

Mersin'de yük taşımacılığı yapan araç sürücülerine ve çalışanlarına yönelik, alkol eğitim gözlüğü ile eğitim verilerek alkollü araç kullanmanın tehlikesine dikkat çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yük taşımacılığı yapan araç sürücülerine ve çalışanlarına yönelik trafik sistemi ve trafik kurallarına uyma bilinci, karayolunda yolcu olarak dikkat edilecek hususlar, yaya olarak uyulması gereken kurallar, hız ve hıza bağlı riskler, dönüş kuralları, araç kullanırken cep telefonu ile görüşme, araçta bulunması gereken araç gereçler, emniyet kemeri ve trafikte saygı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca alkol eğitim gözlüğü ile araç kullanırken alkolün etkisi altında araç kullanma konusunda uygulamalı eğitim verilerek, alkollü araç kullanmanın riskleri anlatıldı. - MERSİN