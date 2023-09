Mersin'de Otobüste Fenalaşan Kadına Emekli Hemşire İlk Müdahaleyi Yaptı

Mersin'de otobüste fenalaşan kalp rahatsızlığı bulunan kadına ilk müdahaleyi emekli hemşire yaptı. Otobüs şoförü de zaman kaybı yaşanmaması için rahatsızlanan kadını hastaneye ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, 48 yaşındaki Nurgül Can Avgadı yaylasından Erdemli ilçesine gitmek için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse bindi. İlçeye yaklaşık 10 kilometre kala kalbinden rahatsızlanan Can, fenalaştı. Bu sırada araçta bulunan emekli hemşire Sevim Özbay'da, Can'a müdahale etti. Özbay, otobüs şoförüne de Can'ın acil hastaneye gitmesi gerektiğini belirtti. Otobüs şoförü Adnan Çaylar'da zaman kaybı olmaması için ambulansı beklemek yerine ilgili amirlerine durumu bildirerek Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından acil servise alınan Can, tedavi altına alındı. Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emekli ebe olduğunu beliren Sevim Özbey, "Yolcu rahatsızlanınca hemen yardıma koşmak istedim. Onu o şekilde bırakamazdım. Elimden geldiği kadar yardım ettim. Hastaneye yetiştirdik" dedi.

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Adnan Çaylar da, "Avgadı-Erdemli seferini yaparken bir yolcunun fenalaştığını gördük. Aracımızda bulunan bir emekli hemşire müdahale etti ve hastaneye hemen gitmesi gerektiğini söyledi. Ambulansın gelmesi zaman alacağı için amirlerimi aradım ve hastaneye götürmek istediğimi söyledim. Diğer yolcularımızın da canını tehlikeye atmadan acile götürdük. Gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz insanlık görevimizi yaptık" diye konuştu. - MERSİN