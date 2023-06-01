Mersin'de Optisyenler ve Gözlükçüler Günü Kutlandı

Mersin'in Silifke ilçesinde Optisyenler ve Gözlükçüler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, VIII. Bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası Silifke Temsilcisi Mehmet Topal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, etkinlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.