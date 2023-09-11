Mersin'de mide kanaması geçiren ABD'li dağcı tahliye ediliyor

Mersin'de Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ABD'li dağcı Mark Dickey, sedyeyle 400 metreye kadar çıkartılıyor. Kurtarma operasyonu sağlık personelleri tarafından kontrol ediliyor.

Mersin'de, Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mark Dickey, sedyeyle 400 metreye kadar çıkartıldı.

Konuyla ilgili Mersin AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız yaptığı açıklamada, "Mağarada kurtarma operasyonu tüm hızıyla sürüyor. 11 Eylül tarihi itibarıyla mağara içerisinde ve dışında 200 personelle çalışmalar hızlı, sağlıklı ve risk minimalize edilerek devam etmektedir. Kurtarma operasyonunun bütün aşamaları sağlık personellerinin kontrolünde olup, Mark'ın en tehlikesiz, en sağlıklı yukarı çıkması için herkes seferber olmuş durumda. Bin 100 metreden çıkıp 900 metrelere geldik, aynı gün içerisinde 680 metreye ulaştık. Burada bir kamp yaparak Mark'ı dinlendirdik. Akabinde tekrar hareketimiz başladı ve 640 metrelere geldik, süreç devam etti. Şu anda 400 metreye kadar ulaştık. Mark 400 metreden 300 metreye doğru hareket ediyor. Tamamen doktor eşliğinde süreç devam etmektedir. Mark'ın sağlık durumu iyidir ve yalnızca sıvı olarak beslenmesi yapılmakta. Beklentimiz 1 buçuk gün sonra Mark'ın mağaradan çıkışının tamamlanması yönündedir" dedi.

Doktor Tulga Şener ise Mark'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Mark'a bin 40 metrede damar içi besleme yapıldı. Daha sonra kendisi 680 metreye çıkarıldı. 680 metrede kan testi yapıldı ve 500 metrede plazma transfer edildi. Mark'ın genel sağlık durumu çok iyi, tüm kampta ağız ve damardan besleniyor" diye konuştu.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik bilim adamından oluşun grup, keşif için 3 Eylül'de bin 276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti. Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel katılıyor. - MERSİN