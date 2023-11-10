Mersin'de İtfaiye Ekipleri 16 Yaşındaki Kızın Parmağındaki Yüzüğü Çıkardı
- Güncelleme:
Sağlık Haberleri
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki A.Y'nin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı. Genç kız, ekiplere teşekkür etti.
Mersin'de 16 yaşındaki kızın parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.
Akdeniz ilçesinde yaşayan A.Y'nin aldığı yüzük parmağında sıkıştı. Kendi imkanıyla yüzüğü çıkaramayan A.Y, ailesiyle kentteki bir hastaneye gitti.
Burada müdahale edilemeyen A.Y, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına yönlendirildi.
İtfaiyede yapılan çalışma sonucu genç kızın parmağında sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.
A.Y, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sağlık