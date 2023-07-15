Mersin'de doktora darp girişiminde bulunan zanlılardan birine ev hapsi, diğerine adli kontrol şartı
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktora darp girişiminde bulunan iki zanlıdan biri ev hapsi tedbiriyle cezalandırılırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda iki güvenlik görevlisi yaralandı.
Mersin'de doktora darp girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor A.T. ile müdahalede bulunduğu bir hastanın yakınları arasında tartışma çıktı.
Yaşanan arbedede doktora darp girişiminde bulunan hasta yakınlarına müdahale eden iki güvenlik görevlisi yaralandı.
Şikayet üzerine hasta yakını O.Ç. ve B.C. polislerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C. hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, O.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.