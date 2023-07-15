Mersin'de doktora darp girişiminde bulunan zanlılardan birine ev hapsi, diğerine adli kontrol şartı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktora darp girişiminde bulunan iki zanlıdan biri ev hapsi tedbiriyle cezalandırılırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda iki güvenlik görevlisi yaralandı.