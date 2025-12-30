Haberler

Mersin'de 4 bin 345 öğrenci sağlık elçisi oldu

Güncelleme:
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında 4 bin 345 öğrencinin sağlık elçisi olmaya hak kazandığını duyurdu. Öğrencilere sağlık bilincini artırmaya yönelik eğitimler verildi.

Mersin'de 4 bin 345 öğrenci sağlık elçisi olmaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında yıl boyunca öğrencilere sağlık alanında eğitimler verildi.

Sağlık bilincini artırmaya yönelik verilen eğitimlere katılan 4 bin 345 öğrenci sağlık elçisi oldu.

Öğrencilere düzenlenen törenle belgeleri ve sembolik takıları verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Sağlık
