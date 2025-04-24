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Mersin'de 10 Yaşındaki Çocuk, Tedavisi İçin Ankara'ya Sevk Edildi

Mersin'de 10 Yaşındaki Çocuk, Tedavisi İçin Ankara'ya Sevk Edildi
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Mersin'de rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran 10 yaşındaki H.Ç., ECMO ve plazmaferez tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Mersin'de 10 yaşındaki hasta çocuk, tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rahatsızlığı nedeniyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 10 yaşındaki H.Ç'nin, doktorlar tarafından Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) ile plazmaferez tedavisi (kanın plazma adı verilen sıvı kısmının ayrıştırıldığı ve zararlı bileşiklerden arındırıldığı bir tedavi süreci) için Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı, hastanenin talebi üzerine Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ambulans uçak yönlendirdi.

Ambulansla havaalanına götürülen çocuk, ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Sağlık
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