Mersin Büyükşehir'den kadınlara ücretsiz psikolog desteği

Mersin Büyükşehir'in Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi, kadınlara ücretsiz psikolog desteği sağlıyor. Merkezden yararlanan kadınlar, hem bireysel hem de aile danışma hizmeti alabiliyor. Psikolog izlemiyle danışanlar, hizmetten 8-12 seans arası yararlanabiliyor. Gereken durumlarda ise bu süre uzatılabiliyor.

Mersin Büyükşehir'in Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi'nin önemli hizmetleri arasında 'Psikolog Desteği' de yer alıyor. 2021 yılından bu yana ücretsiz olarak hizmet veren merkezden yararlanan kadınlar, hem bireysel hem de aile danışma hizmeti alabiliyor. Psikolog izlemiyle danışanlar, hizmetten 8-12 seans arası yararlanabiliyor. Gereken durumlarda ise bu süre uzatılabiliyor.

Sağlık İşleri Dairesi ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü'nün işbirliğinde, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) desteğiyle hizmet veren merkez, hafta içi her gün 08.00-17.00 arası kapılarını açıyor. Psikolog Desteği kapsamında kaygı, panik atak, depresyon gibi sorunlar için hem bireysel, hem de aile danışma hizmeti alabilen danışanlar, psikolog yönlendirmesi ile 8-12 seans hizmet görüyor. Gereken durumlarda ise bu süre uzatılabiliyor. 15-17 yaş arası ergenlere yönelik ise genellikle sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerine danışma hizmeti veriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler Alo 185 Teksin üzerinden ya da 0 324 502 79 16 numaralı telefondan merkezi direkt arayıp randevu alabiliyor.

KARA: "KAYGI, DEPRESYON, PANİK ATAK ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi'nde görev yapan Uzman Psikolog Semiha Kara, "Bizler genelde danışanlarımızla; kaygı, depresyon, panik atak üzerine çalışıyoruz. Burada genelde sorunlarımız kaygı odaklı konular oluyor. Kaygılarını azaltarak, eğer tanı varsa tanıyı da azaltarak iyileşme kazanmalarını hedefliyoruz. Ailelerimizle çalışıyoruz, aile ve çiftlere danışmanlık hizmeti gibi alanlara da bakıyoruz. Ailelerimiz bize müracaat ettiklerinde, aile bütünlüğünü koruma adına, aileye katkı sağlayacak çalışmalar yapıyor ve bu bütünlüğü iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aile danışmanlık hizmetine bu sene içerisinde başladıklarını kaydeden Kara,"Bize müracaat eden kadınlarımızın, eşleriyle alakalı olan sorunlarda seanslara eşlerini de dahil ediyor ve aile danışma hizmeti veriyoruz. Aile danışma hizmetlerinde sadece eş değil, aynı zamanda çocuklarıyla ya da anne kız olarak görüşmeler yaparak, kadının ya da çocuğun iyileşmesine yardımcı olmayı sağlayarak, aslında bütünlüğü iyileştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

"TÜM KADINLARI KADIN SAĞLIĞI DANIŞMA MERKEZİMİZE DAVET EDİYORUZ"

Seans aralıklarını danışanların sorunlarına göre belirlediklerini, fakat kişinin durumu ciddi düzeyde veya tanının azalması ile alakalı bir durum varsa, danışanlarını 7 güne bir görebildiklerini aktaran Kara,"7-15 gün arasındaki periyotlarımız verimliliği artırmış oluyor. Genelde bizim uyguladığımız ekole göre, 8-12 seans arasında bir iyileşme gözlemlemiş oluyoruz. Fakat, ciddi dediğimiz problemlerde 8-12 seans yeterli olmayabiliyor. 20 seansa kadar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tüm kadınlarımızı Kadın Sağlığı Danışma Merkezimize bekliyoruz" dedi.