Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Hizmetleri Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış bireylerin yanında olmak ve onları güvende hissettirmek için çeşitli hizmetler sunuyor. Evde sağlık ve bakım hizmeti, fizyoterapi, evde bakım onarım hizmeti ve kurslar gibi hizmetlerden faydalanan yaşlılar, belediyenin desteğiyle daha iyi bir yaşam sürdürüyor. Ayrıca, Aşhane'den yemek hizmeti ve emekli evlerinde düzenlenen etkinliklerden ücretsiz faydalanma imkanı da sağlanıyor. Yaşlılar, belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını belirtiyorlar.

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının Evde Sağlık ve Bakım hizmetinden faydalanan vatandaşlar, Yaşlı Destek Birimi tarafından da her gün aranarak durumları kontrol ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en önemli hizmetlerinden biri olarak gördüğü hizmetleriyle yaş almış bireylerin yanında olmaya ve onları güvende hissettirmeye devam ediyor. Çeşitli taleplerini karşılayıp sağlık kontrollerini yapan ekipler sayesinde yaş almışlar, Büyükşehir Belediyesini adeta manevi evlatları olarak görüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının Evde Sağlık ve Bakım hizmetinden faydalanan vatandaşlar, Yaşlı Destek Birimi tarafından da her gün aranarak durumları kontrol ediliyor. Yaşlılar ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesinin fizyoterapi hizmeti ile de evlerinde fizik tedavi görebiliyor. Evlerindeki basit arızalarda 'Nereyi aramam lazım?' kaygısına düşmeyen yaşlılar,, çareyi Büyükşehir Belediyesinde buluyor ve Evde Bakım Onarım Hizmeti ile de evlerindeki sorunlar hızlıca çözülüyor. Yaş almış vatandaşlar ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslar ile de hobilerini geliştirme fırsatı elde ediyorlar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinden haftanın 5 günü 1 öğün yemek hizmeti alan yaş almışlar, emekli evlerinde düzenlenen etkinliklerden ve emekli evlerinin olanaklarından da ücretsiz faydalanıyor. Yaş almışlar; verilen eğitimlerle kendilerini geliştirip, geziler, konserler ve etkinliklerle de sosyalleşiyorlar.

"Belediyemizin hangi hizmetinden memnun olmayalım ki?"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığı ve her ihtiyacında yanına koştuğu yaşlılardan biri de 78 yaşındaki Ayşe Göksu. Büyükşehir Belediyesinin yaş almışlara yönelik hizmetlerinin hemen hemen hepsinden faydalandığını söyleyen Göksu, "Belediyemiz yemek gönderiyor. Hasta olduğum zaman geliyor, arabayla alıp doktora götürüyorlar. Tamirat ihtiyacım olduğu zaman usta gönderiyor. Temizlik için ekipler geliyor. Onlar gittikten sonra da arayıp, 'Teyzecim, memnun musun güzel yaptılar mı? Beğendin mi?' diye soruyorlar. Hangisinden memnun olmayalım ki?" dedi.

Başkan Vahap Seçer'in yaş almış vatandaşlara yönelik hassasiyetinin, belediyenin tüm hizmetlerine yansıdığını gözlemlediğini söyleyen Göksu, "Ben şimdiye kadar böyle bir başkan görmedim. 1988 yılından beri Mersin'deyim, ilk defa böyle bir başkan gördüm. Çalışanları da çok iyi. Sanki onların annesi, teyzesi gibisin. Seni hiç yabancı görmüyorlar. Kendimi hiç yalnız hissetmiyorum" diye konuştu.

"Başkanımızın bize yaptığı hizmetleri, şimdiye kadar kimse yapmadı"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin her hizmetinden faydalandığını kaydeden 83 yaşındaki Cevat Kapkin ise "Bizlere düzenli olarak yemek veriyor ve geziye götürüyorlar. Her şeyi ile dört dörtlük hizmetler. Başkanımızın bize yaptığı hizmetleri, şimdiye kadar kimse yapmadı. Ben İstanbulluyum, ama 30 senedir Mersin'de yaşıyorum. Başkanımıza bravo diyorum. Bizim belediyemiz bir tane" ifadelerini kullandı. - MERSİN