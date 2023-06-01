Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Süt Senin Gurur Mersin'in ve 'Hamile Bakım Sütü' projeleriyle 4 milyon 459 bin 383 kutu süt dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede sürdürdüğü 'Süt Senin Gurur Mersin'in ve 'Hamile Bakım Sütü' projeleriyle, anne karnındaki ve okul çağındaki çocuklara, 2019 yılından bugüne kadar 4 milyon 459 bin 383 kutu sütü ücretsiz ulaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede sürdürdüğü 'Süt Senin Gurur Mersin'in' ve 'Hamile Bakım Sütü' projeleriyle, anne karnındaki ve okul çağındaki çocuklara, 2019 yılından bugüne kadar 4 milyon 459 bin 383 kutu sütü ücretsiz ulaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve gelmesiyle 2019 yılında tüm kent genelinde başlatılan 'Süt Senin Gurur Mersin'in' ve 'Hamile Bakım Sütü' projeleri kapsamında, bugüne kadar toplam 4 milyon 459 bin 383 kutu süt ücretsiz olarak dağıtıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından üreticiden direkt alınan ve Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde dağıtımı yapılan sütler, Büyükşehir Belediyesi'nin kimyasal ve biyolojik analizleri ile test ediliyor. 2019 yılında başlatılan 'Süt Senin Gurur Mersin'in'in projesi ile özellikle dezavantajlı bölgelerde yer alan okullarda okuyan öğrencilere haftada 2 gün dağıtılan sütler, pandemi döneminde okulların kapalı olması sebebiyle ev ev dolaşılarak minik öğrencilere ulaştırıldı.

YENİ DOĞACAK ÇOCUKLAR, HAYATA DAHA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE 'MERHABA' DİYECEK

Mersin Büyükşehir Belediyesi, okul çağındaki çocuklara düzenli olarak süt desteği verirken, hamile kadınlar için de 2021 yılının Ağustos ayında 'Hamile Bakım Sütü' projesini hayata geçirdi. Söz konusu proje ile yeni doğacak çocukların hayata daha sağlıklı bir şekilde hayata 'merhaba' demelerini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, anne adaylarına hamilelikleri boyunca çocuk ve annenin kalsiyum ihtiyacı için 45 günlük periyotlar halinde 1'er litrelik paketlerden oluşan 12 litre süt paketi teslim ediyor.

Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan anne adaylarının ve çocuklarının sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesinden yararlanmak isteyen kadınlar, hamile olduklarını belgeleyen bir raporla Teksin uygulamasından başvurularını gerçekleştirebiliyor ve bu destekten hemen faydalanıyor.