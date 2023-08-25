Mersin Büyükşehir Belediyesi Kanser Hastalarına Nakil Hizmeti Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 2021 yılı Haziran ayından itibaren 'Umut Yolunu Bulur' sloganıyla hayata geçirdiği onkoloji transfer aracı, kanser tedavisi gören hastalara ulaşım hizmeti sağlayarak zor günlerinde yardımcı oluyor. Evlerinden alınıp hastaneye bırakılan kanser hastaları, sağlık işlemlerinin ardından tekrar adreslerine bırakılıyor. Onkoloji transfer aracı hizmeti yoğun talep üzerine Tarsus'ta da hizmet vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir ekipleri, ışın tedavisi gören ve hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlardan Toroslar'da yaşayan Feride Sıroğlu ile Mezitli'de yaşayan Zeynep Öneş'e derman oldu. Haftanın belirli günlerinde hastaneye gitmek zorunda kalan vatandaşlar, Büyükşehir'in transfer aracı hizmetinin kendilerini büyük bir yükten kurtardığını söylüyor.

ÖZDEMİR: "SON 2 YIL İÇİNDE 3 BİN 500 HASTAYA NAKİL HİZMETİ SAĞLADIK"

2021 yılı Haziran ayında onkoloji hastalarına servis hizmeti sağlamaya başladıklarını ve Mayıs 2023'te ikinci bir transfer aracıyla 4 merkez ilçe ve Tarsus'ta hizmet verdiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü'nde görevli personel Hatice Özdemir, "Tarsus ve merkez ilçelerimizde, kanser tedavisi gören hastalarımıza transfer aracı hizmeti veriyoruz. 2021 yılından bu yana toplam 3 bin 500 hastaya nakil hizmeti sağladık" dedi.

Vatandaşların tedavi sürecinde bulaşıcı hastalık kapmamaları ve en rahat şekilde ulaşımlarını sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Özdemir, "Hastalarımızın tedavi sürecinde, toplu taşımalarda enfeksiyon veya herhangi bir bulaşıcı hastalık kapmamaları ve oluşabilecek riskleri en aza indirmek adına bu hizmeti sağlıyoruz. Bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, 'Alo 185' Çağrı Merkezi'nden ya da '0 324 234 84 00' numaralı sabit hatlardan talep oluşturabilir. Hafta içi her gün sabah 8 ile akşam 17 saatleri arasında bize ulaşabilirler" diye konuştu.

YÜKSEL SIROĞLU: "BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ SÜRECİNDE BİZE ÇOK DESTEK OLDU"

Tedavi gördüğü hastane ile ev mesafesinin yakın olmamasından dolayı otobüsle gidip gelmenin zor olduğunu dile getiren ve ışın tedavisi gören 68 yaşındaki Feride Sıroğlu, "Otobüsle gidip gelmek zor oluyordu, bazen de gidemiyordum. Bir arkadaşım Büyükşehir'in nakil hizmetinden bahsetti ve bizler de bu hizmetten faydalanmak için başvurduk" dedi.

Tedavi sürecinde annesine refakat eden Yüksel Sıroğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin tedavi sürecinde kendilerine çok büyük destek olduğunu kaydederek, "Annem her gün hastaneye gitmek zorunda. Komşulardan, eş, dosttan, akrabalarımızdan yardım istiyorduk. Fakat, insanlardan her gün işini bırakıp bizi götürmelerini de isteyemiyorduk. Hastaneye otobüsle gidip gelmek de zor oluyordu, annem dayanamıyordu" diye konuştu. Büyükşehir'in bu süreçte kendilerine destek olduğunu vurgulayan Sıroğlu, "Yaz kış demeden bizi evimizden alıp hastaneye götürüyor, hastaneden evimize bırakıyorlar. Çok memnunuz, bizlere çok faydası oldu" dedi.

ZEYNEP ÖNEŞ: "BÜYÜKŞEHİR'İN NAKİL ARAÇ HİZMETİ OLMASA ÇOK ZORLANIRDIM"

Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde 1 buçuk yıldır ışın tedavisi gören, hastalığın ilk evresinde yürüyemeyen ve tedavi süreci ile birlikte tekrar ayağa kalkan 73 yaşındaki Zeynep Öneş ise "Bu sürecin yazı var kışı var, çok zor oluyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz hizmeti olmasaydı çok zorlanırdım" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin hastalara, depremzedeler, yaşlılara ve ihtiyaç sahibi herkese çok yardımı dokunduğunu dile getiren Öneş, "Başkanımız Vahap Seçer çok duyarlı ve her konuda bize yardımcı oluyor. Kendisine, bize sağladığı bu destekler için çok teşekkür ediyorum" dedi.