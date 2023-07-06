Mersin Büyükşehir Belediyesi Haşere İle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için haşere ile mücadele çalışmalarını hızlandırıyor. Büyükşehir ekipleri, kent genelinde belirlenen 160 bin noktada düzenli olarak ilaçlama yapıyor. Ayrıca, aromatik bitki dağıtımı ve lepistes balıkları ile de mücadelelerine devam ediyorlar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını sağlıklı, huzurlu ve rahat bir şekilde geçirebilmeleri için haşere ile mücadele çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürüyor. Yıl boyunca devam eden ilaçlama çalışmalarını, yaz mevsimine girilmesiyle hızlandıran Büyükşehir ekipleri, kent genelinde belirlenen 160 bin noktada düzenli olarak ilaçlama yapıyor. Büyükşehir ekipleri, biyolojik ilaçlamanın yanı sıra sinekle mücadelede etkin rol oynayan aromatik bitki dağıtımı ve sulama havuzlarına bıraktığı lepistes balıkları ile de mücadelesine devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak haşere ile mücadeleyi 16 bin kilometrekarenin tamamında 365 gün boyunca sürdüklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, " Türkiye'de haşere ile mücadelede kullanılan en kaliteli ilaçları alıyoruz. Avrupa Birliği normlarında, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı toksikoloji ve ekotoksikoloji raporu olan ilaçları tercih ediyoruz. Bunlar kaliteyi artırıyor. Vatandaşımızın sağlığı, huzuru ve rahatı konusunda asla taviz vermiyoruz" dedi.

İki hafta öncesine kadar etkili olan yağışların, su ortamında çok çabuk üreme özelliği gösteren sivrisineğin larvalarını yumurtalarını bırakmasına olanak tanıdığına dikkat çeken Halisdemir, "Sivrisinekler her seferinde yaklaşık 400'e yakın yumurta bırakabiliyor. Ekiplerimiz bu yumurtaları düzenli olarak takip ediyor, buluyor ve bertaraf ediyor. Mersin genelinde sivrisineklerin üreyebildiği 160 bin nokta var. Bu noktalara düzenli olarak ilaçlama yapıyoruz. Havalar ısınmaya başladığı ve yağış olmayacağı için, çok kısa sürede tamamını kontrol altına alacağız" diye konuştu.

"ÇÖPLERDEN SIZAN SULAR VE ATIKLAR, HAŞERELERİN ÜREMESİNE NEDEN OLABİLİYOR"

Vatandaşlara çağrıda bulunarak, evsel atıklarını konteynerlere atmalarını ve atarken de poşetleri sıkı bağlayarak dağılmamasını sağlamalarını isteyen Halisdemir, "Haşere ürememesi için bu işlemler çok önemli. Çünkü çöplerden sızan sular ve atıklar; sinek, sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine neden olabiliyor. İlçe belediyelerimizden beklentimiz de; bu konteynerlerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi, ilaçlanması ve temizlenmesi. Ayrıca, yaylalar başta olmak üzere, müstakil evinde olanlar ve balkonunda çiçek besleyen vatandaşlarımız da sulama amaçlı su biriktiriyorlarsa ve çiçek altlarındaki küçük kaplarda su bulunduruyorlarsa, lütfen bunları sık sık yenilesinler. Çünkü sivrisineğin en sevdiği üreme noktaları buralardır" dedi.

"BUGÜNE KADAR 9 BİN SULAMA HAVUZUNA LEPİSTES BALIĞI BIRAKTIK"

İlaçlama konusunda sadece kimyasal ve biyolojik mücadele yapmadıklarını da vurgulayan Halisdemir, Mersin'de yaklaşık 49 bin adet tarımsal amaçlı sulama havuzu bulunduğunu söyledi. Sulama havuzlarının, sivrisinek için inanılmaz bir üreme ortamı oluşturduğuna dikkat çeken Halisdemir,"Biz buralara 15-20 günde bir düzenli olarak ilaç atıyorduk, ama bir proje geliştirdik. Sivrisinek larvası ile beslenen Lepistes balıklarımızı bu havuzlara atmaya başladık. Havuzlara bıraktığımız Lepistesler, bu larvaları yiyorlar ve orada sivrisinek üremesini kaynağında engelliyorlar. Bugüne kadar bu balıkları 9 bin havuza bıraktık. Önümüzdeki günlerde bunu daha da artırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"İL GENELİNDE 18 BİN AROMATİK BİTKİ DAĞITTIK"

Haşere ile mücadelede bir proje daha geliştirdiklerini dile getiren Halisdemir, şöyle devam etti:

"Fesleğen ve Lavanta gibi bazı aromatik bitkiler, sivrisineğin kaçmasını sağlıyor. Bu bitkilerden yetiştirdik ve özellikle yaylalara dağıtmaya başladık. 18 bin bitkimizi şu an il genelinde dağıttık. Çok da ilgi gördü. Vatandaşlarımızdan bu bitkileri bahçelerinde yetiştirmelerini ve çoğaltmalarını istiyoruz."

Vatandaşlar için bilgilendirici içeriklerin yer aldığı broşürler de oluşturduklarını sözlerine ekleyen Halisdemir, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfasına da bu içerikleri yerleştirdiklerinden söz ederek, "Bu broşürleri ekiplerimiz de dağıtıyor. Vatandaşlarımız bizlere ulaştıkları zaman, biz her türlü yardımı yapmaya hazırız. Büyükşehir bu konuda elinden geleni yapacaktır" dedi.