Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evlerinde Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yenişehir Emekli Evinde, orta yaş ve üzeri vatandaşlar için 'Şeker ve Diyabet Hastalığının Ayak Sağlığıyla İlişkisi', Tarsus Emekli Evi üyeleri için de 'Obezite ve Fiziksel Aktivite' konulu farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yenişehir Emekli Evinde, orta yaş ve üzeri vatandaşlar için 'Şeker ve Diyabet Hastalığının Ayak Sağlığıyla İlişkisi', Tarsus Emekli Evi üyeleri için de 'Obezite ve Fiziksel Aktivite' konulu farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yenişehir Emekli Evinde, orta yaş ve üzeri vatandaşlar için 'Şeker ve Diyabet Hastalığının Ayak Sağlığıyla İlişkisi' konulu farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Hiperbarik Oksijen Tedavisi ve Sualtı Hekimliği alanında yedi seneden beri aktif olarak görev yapan Uzman Doktor İzzeddin Gümüş, Yenişehir Emekliler Evinde 'Şeker ve Diyabet Hastalığının Ayak Sağlığıyla İlişkisi' hakkında bilgi verdi. Tarsus Emekli Evi üyeleri için ise 'Obezite ve Fiziksel Aktivite' konulu farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte belediye bünyesinde görev alan diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar obezite hakkında önemli bilgiler verdi, üyelerin şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

"Şeker hastalığına bağlı olarak, ayaklarda bazı sorunlar yaşanıyor"

Yenişehir Emekli Evindeki etkinlikte, ileri yaşlarda oluşabilecek ayak sorunları ile ilgili tedbirleri almak noktasında gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirten Uzman Doktor İzzeddin Gümüş, "Şeker hastalığının görülme oranı, özellikle ileri yaşlarda artıyor. Buna bağlı olarak, şekerden kaynaklı problemler de artıyor. Öz bakım düşüyor ve şeker hastalığının ilerlemesine bağlı olarak gelişen ampütasyonlar noktasında, süreç parmak kesilmesine kadar gidebiliyor. Çünkü şeker hastalığı hem sinir hasarı yaparak ayakta uyuşma, karıncalanma ve his kusurlarına sebep oluyor, hem de damarları tıkayarak yeterli oksijenin gitmesini engelliyor. Bizim burada eğitimimizdeki maksat, hastaların bunun farkında olup günlük hayatlarında ayak muayenelerini yapmalarına ve ne zaman doktora başvurmaları gerektiği konusunda onlara ışık olabilmek" diye konuştu.

"Her emeklinin gelip üye olmasını isteriz"

Yenişehir Emekli Evinde birçok etkinlik gerçekleştiğini ve emeklilerin tam vakit geçirebilecekleri bir yer olduğunu ifade eden üyelerden Mustafa Mansur Karakoç, "Mesela şu anda diyabetle ilgili bir seminer var ve arkasından müzikli eğlenceler oluyor. Ben diyabet hastası değilim, ama tabii ki içimizde şeker ve tansiyon hastaları var. Burada gerekli bilgileri ediniyorlar, gelen hoca önemli şeyler söylüyor. Buradakiler de sorular soruyor, onlara cevap alıyor. Her emeklinin gelip buraya üye olmasını isteriz" dedi. - MERSİN