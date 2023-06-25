Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çölyak Hastalarına Destek Projesi ile Gıda Kolisi Dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz ekmek ve un dağıtımının yanı sıra içerisinde çölyak hastalarının beslenme diyetine uygun yiyeceklerin bulunduğu gıda kolilerini de vatandaşlara ulaştırıyor. Ramazan ayında düzenli olarak 500 glütensiz gıda kolisi dağıtan Büyükşehir, çölyak hastalarının talebi üzerine ramazan ayı dışında da gıda kolisi desteği sunmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıl önce başlattığı 'Çölyak Hastalarına Destek Projesi' kapsamında çölyak hastalarına düzenli olarak glütensiz ekmek ve un dağıtan Büyükşehir, içerisinde çölyak hastalarının beslenme diyetine uygun yiyeceklerin bulunduğu gıda kolilerini de vatandaşlara ulaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 3 yıl önce başlatılan 'Çölyak Hastalarına Destek Projesi' devam ediyor. Her yıl ramazan ayında düzenli olarak 500 glütensiz gıda kolisini vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir, kişi başı haftalık 21 ekmek ve aylık 3 kilogram unu da hem Mersinlilere hem de kente gelen depremzede vatandaşlara ulaştırdı.

Çölyak hastası vatandaşlardan gelen talep üzerine Büyükşehir, ramazan ayı dışında da gıda kolisi desteği sunmaya başladı. Çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlar, ALO 185 ve Teksin üzerinden başvurarak gıda desteğinden yararlanabiliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde sosyolog olarak görev yapan Nurten Kılıç, çölyak hastalarına her yıl düzenli olarak gıda desteği verdiklerini aktararak şu bilgileri verdi:

"Çölyak gıda paketinde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik ürünlerimiz oluyor. Glütensiz ürünler ekonomik nedenlerden dolayı çok pahalı. Vatandaşlarımız bunu tedarik etmekte çok zorlanıyordu. Hem onlara destek sağlamak hem de çocukları mutlu etmek için böyle bir projeye başladık. Geçen yıl 500 koli dağıtıldı. Bu yıl 750'ye çıkardık ve kat kat bu şekilde gidecek diye umuyoruz. Vatandaşlarımız çok memnun. Koliyi teslim alanlar hem Teksin hem ALO 185 hem de Whatsapp hatlarımızdan teşekkür mesajları gönderiyorlar. Biz de onlarla birlikte mutlu oluyoruz. Biz vatandaşlarımızın her anında, hastalığında ve sağlığında yardımcı olmak için buradayız. İstedikleri zaman ALO 185 hattından veya Teksin uygulaması üzerinden bizlere ulaşabilirler."

Büyükşehir'in glütensiz gıda kolisi ulaştırdığı vatandaşlardan 71 yaşındaki Fatih Barışan, "Dört senedir Çölyak hastasıyım. Belediye Başkanı'mıza bizleri düşündüğü ve yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. Glütensiz ekmekleri ve kolileri alıyoruz" dedi.

9 senedir Çölyak hastalığı ile mücadele eden Firdevs Caba, destekten çok memnun olduğunu dile getirerek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçen sene ramazan ayında bir koli aldım. Bu sene tekrar başvurdum ve yine aldık. Bütün çölyaklılar olarak çok memnunuz. Allah razı olsun Vahap Seçer'den" diye konuştu.