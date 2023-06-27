Merkezefendi Belediyesi Sinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama işlemleri, çevre sağlığı açısından yan etkisi bulunmayan, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla yürütülüyor.

Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan gübrelik alan ve besihaneler gibi alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

İlaçlama işlemleri, çevre sağlığı açısından yan etkisi bulunmayan, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla yürütülüyor. Halk ve çevre sağlığının korunması için sürdürülen ilaçlama çalışmaları, belirlenen program doğrultusunda gece-gündüz periyodik olarak ilçenin dört bir yanında yapılıyor.

İlaçlama çalışmalarında haşerelere karşı erken önlem alınmasının önemine dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmalarda ekolojik dengenin korunduğunu bildirdi.