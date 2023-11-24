Merkezefendi Belediyesi Kış Mücadelesine Başladı

Merkezefendi Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle birlikte vektör ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, halk sağlığı ve çevre sağlığı için ilçede ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Merkezefendi Belediyesi, kış aylarının gelmesi ile birlikte vektör ve haşerelere karşı kış mücadelesine başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halk sağlığı ve çevre sağlığı için ilçemizde ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yaz aylarında ilçede bulunan gölet, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar, gübrelik alanlar, besihaneler, semt pazarları gibi alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapan Merkezefendi Belediyesi, havaların soğuması ile vektör ve haşerelere karşı kış mücadelesini başlattı.

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından menhol, rögar, kanalizasyon gibi yer altı sistemlerinde halk sağlığını tehdit eden vektör ve haşerelere karşı sıcak sisleme ilaçlaması gerçekleştiriliyor. Ekipler, ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı biyosidal ilaç ve ürünler kullanıyor. Rutin bölge ilaçlamalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayet ve talep üzerine de ekipler çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bunu yanı sıra Ek 1 maddesi gereği vatandaşlar ilaçlama konusunda Merkezefendi Belediye personeli tarafından bilgilendiriliyor.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞI HERŞEYDEN ÖNEMLİ"

İlaçlama çalışmalarını yıl boyu sürdüreceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığına önem veriyor, birçok bulaşıcı hastalık barındırabilecek haşere ve vektörlere karşı ilaçlamalarımıza yaz kış demeden aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Zararlı vektör popülasyonun hemşehrilerimizi rahatsız etmeyecek şekilde kontrol altına alınması için bilimsel verilere dayalı, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri uyguluyoruz. Kış döneminde ekiplerimizin ilaçlamaları sayesinde yaşamsal faaliyetlerini sürdüren haşerelerin yaz döneminde üreme potansiyelini en aza indiriyoruz. İlçemizde dört mevsim boyunca haşere ve vektörlere karşı önleyici çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz" diye konuştu.