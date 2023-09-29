Merkezefendi Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'Alzheimer Risk Tarama Testi' yapıyor

Merkezefendi Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'Alzheimer Risk Tarama Testi' yapıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Alzheimerda erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu biliyor, bu doğrultuda büyüklerimiz için çalışıyoruz" dedi.

Alzheimer rahatsızlığı bulunan vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak için Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Alzheimer Yaşam Merkezi faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Belirtilen tarihlerde başvurusunu yaparak kayıt oluşturan Merkezefendili 65 yaş ve üzeri büyüklere ücretsiz 'Alzheimer Risk Tarama Testi' yapılıyor.

GEREKLİ YÖNLENDİRMELER YAPILACAK

Birebir özel olarak görüşmelerin gerçekleştirildiği taramalarda sonucu şüpheli görünen bireylerde, detaylı araştırmanın yapılarak olası bir Alzheimer rahatsızlığının saptanması sağlanacak. Olası anormal bir durumda gerekli yönlendirmeler yapılarak tespitin olabildiğince erken evrede yapılmasını amaçlanıyor.