Menteşe Belediyesi, Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi'ni Örnek Alıyor

Efeler Belediyesi, Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Gülçin Kınay Polat ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından 2021 yılının Aralık ayında hizmete açılan ve bölgenin en detaylı merkezi olma özelliği taşıyan Otizm Yaşam Merkezi, yerel yönetim çalışmalarında örnek olmayı sürdürüyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan otizmli bireylere hizmet vermesi amacıyla kendi bünyesinde bir merkez kurmak isteyen Menteşe Belediyesi yetkilileri, örnek proje olarak Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi'ni seçti. Bu çerçevede Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Gülçin Kınay Polat ve beraberindeki heyet kente geldi. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ile birlikte Otizm Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden konuklara, proje hakkında geniş çaplı bilgilendirme yapıldı ve önerilerde bulunuldu.

"Gördüklerimden çok etkilendim"

Projenin kendileri için önemli bir örnek olacağını ifade eden Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Gülçin Kınay Polat; "İlçe sınırlarımız içerisinde otizmli bireylerin daha çok hareket etmeleri ve sportif aktivitelerini yerine getirebilecekleri bir merkez açmayı planlıyoruz. Bu çerçevede bilgi almak için bazı araştırmalar yaptık ve Efeler Belediyesi'nin bu ihtiyacı karşılayan çok güzel bir projesi olduğunu gördük. Yerinde inceleme talebimize olumlu yanıt aldık. Bizlere izlememiz gereken yol ve merkezin özellikleri hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptılar. Burada eğitim gören çocukların gelişimini görünce çok etkilendim. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başta olmak üzere bize bu gezide eşlik eden meslektaşım Dr. Eralp Atay'a ve merkezin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN