Menisküs ameliyatları artroskopik cerrahi yöntemiyle yapılıyor

Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Bektaş, menisküs ameliyatlarının büyük çoğunluğunun artroskopik cerrahi yöntemiyle yapıldığını belirterek, 'Operasyon yaklaşık 15-20 dakika sürüyor, 3-4 saatlik gözlem sonrasında hasta taburcu ediliyor.' ifadesini kullandı.

Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Bektaş, menisküs ameliyatlarının büyük çoğunluğunun artroskopik cerrahi yöntemiyle yapıldığını belirterek, "Operasyon yaklaşık 15-20 dakika sürüyor, 3-4 saatlik gözlem sonrasında hasta taburcu ediliyor." ifadesini kullandı.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamada, dizde, kaval ve uyluk kemiğinin arasında bir yastık görevi gören C şeklinde iki kıkırdak parçası bulunduğu belirtildi.

Bu kıkırdak parçalarına "menisküs" adı verildiği ifade edilen açıklamada, bunların sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı koruduğuna işaret edildi.

Açıklamada, menisküs yırtığının dizde en sık meydana gelen yaralanmalar arasında yer aldığı ve 15-20 dakikalık bir operasyonla tedavi edilebildiği bildirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Umut Bektaş, menisküs yırtığının tanısı ve tedavisine ilişkin bilgi verdi.

Bektaş, menisküs yırtığı tanısı için hastanın yakınmasıyla fizik muayenesinin önemli olduğunu, tanı için MRI tetkikinin kullanıldığını belirtti.

Hastaların dizde ağrı yakınmasıyla kendilerine başvurduğunu kaydeden Bektaş, "Menisküs yırtığı yaşayan hastalarımız özellikle çömelip kalkarken merdiven inip çıkarken dizinin iç ya da dış tarafında ağrı, bazen de kilitlenme gibi yakınmaları tarif ederler." ifadesini kullandı.

Artroskopik cerrahi yöntemi

Bektaş, menisküs ameliyatlarının büyük çoğunluğunun artroskopik cerrahi yöntemiyle yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Artroskopik cerrahi, genel ya da bölgesel anestezi altında ve genel olarak turnike kullanılarak gerçekleştiriliyor ancak yaklaşık 25 yıldır turnike uygulamadan menisküs cerrahisini gerçekleştirmekteyim. Artroskopi sırasında, eklem içi tüm yapılar kontrol ediliyor. Menisküs yırtığının onarıma uygun olmadığı durumlarda ise menisküsün yırtık kısmı, özel aletler yardımıyla çıkarılıyor."

Ameliyatın ardından hastanın dizine basit elastik bandaj sarılmasının yeterli olduğunu vurgulayan Bektaş, "Operasyon yaklaşık 15-20 dakika sürüyor, 3-4 saatlik gözlem sonrasında hasta taburcu ediliyor." bilgisini verdi.