Meme Kanserini Yenen Hemşireden Erken Teşhis Vurgusu

Meme kanserini yenen hemşire: "Erken teşhis hayat kurtarır"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, erken teşhis sayesinde meme kanserini yenmeyi başaran ve 16 yıl önce annesini aynı hastalıktan kaybeden hemşire İlknur Uslu, "Erken teşhis hayat kurtarır" diyerek tüm kadınları düzenli kanser taraması yaptırmaya davet etti.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 70. Yıl Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hemşire İlknur Uslu, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde ücretsiz yapılan sağlık taramasında meme kanseri olduğunu öğrendi. 44 yaşındaki Uslu, erken teşhis sayesinde tedaviye başlandıktan sonra hastalığı yenmeyi başardı. İki çocuk annesi Uslu, 16 yıl önce annesini meme kanseri nedeniyle kaybetmişti. İlknur Uslu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığına erken teşhis sayesinde kavuştuğunu belirterek, tüm kadınlara kanser tarama testlerini yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu.

"Kitle operasyonla alındı ve koruyucu tedavi uygulandı"

Kitlenin ameliyatla alındığını belirten Uslu, "Bundan 3 yıl önce KETEM'e başvurdum. Başvurduğum sırada herhangi bir şikayetim ya da rahatsızlığım yoktu. Burada çekilen mamografi sonucunda şüpheli bir kitle tespit edildi ve ileri bir merkeze sevk edildim. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında meme kanseri tanısı konuldu. Ancak erken teşhis sayesinde kitle operasyonla alındı ve koruyucu tedavi uygulandı. Erken tanı sayesinde yapılan tedaviyle sağlığıma kavuştum" dedi.

"Anneme 4. evrede tanı konuldu ve geç kalındığı için tedavi yanıt vermedi"

16 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini belirten Uslu, erken teşhisin hayat kurtaracağını belirterek, "O dönemde anneme 4. evrede tanı konuldu ve geç kalındığı için tedavi yanıt vermedi. Keşke o zaman da KETEM birimleri bu kadar yaygın olsaydı. Annem de erken teşhisle belki kurtulabilirdi" diye konuştu.

"KETEM'lerde 3 farklı kanser taraması yapılıyor"

Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Dr. Dilek Ener de kanserin ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer aldığını ve önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Dr. Ener, kanserle mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerinin ve sağlık merkezlerinin büyük rol oynadığını vurguladı. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sigara bıraktırma, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve obezite gibi birimlerle, kansere neden olan risk faktörlerine karşı topluma hizmet sunduklarını ifade eden Dr. Ener, "Kanserde erken teşhis tedavi olanağını artırarak hayat kurtarır. KETEM'lerde 3 kanser taraması yapılmaktadır. Bunlar meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseridir. Bu kanserleri taramada kullanılan testler kolay uygulanabilir ve ücretsizdir" şeklinde konuştu.

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatarak tüm vatandaşları KETEM birimlerine kanser taraması yaptırmaya davet eden Dr. Ener, "Hemşire hanım aslında bizim toplumumuz için büyük bir örnek. Kendisi herhangi bir semptomu ya da şikayeti olmadan birimimize başvurmuş ve yapılan mamografi filminde şüpheli bir durum tespit edilmiştir. Bunun üzerine üst merkeze sevk edilmiştir. Yapılan ileri tetkiklerde meme kanseri teşhisi konulmuş, tedavisine de çok erken dönemde başlanmış ve sağlığına kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

Bu tür vakaların erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini anlatan Dr. Ener, "Bu durum bizim için örnek teşkil etmektedir. Bunun gibi birçok hastamız ve danışanımız vardır. Erken tanı sayesinde kişilere erken dönemde tedavi başlanarak hızlı bir şekilde kitlenin vücuttan uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Kanser hastalığını yenmek mümkün hale gelmektedir" dedi.