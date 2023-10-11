Meme Kanserini Yenen Bowling Oyuncusu Yeni Maçlara Hazırlanıyor

Meme kanserine yakalanan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun lisanslı oyuncusu 60 yaşındaki Özgül Türkkan, spordan aldığı güçle hastalığı yenerek yeni maçlara hazırlanıyor.

Profesyonel bowling oyuncusu Özgül Türkkan, 2 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine hemen başlanan Türkkan'ın iki memesi cerrahi işlemle alındı.

Olumlu sonuçlanan tedavi sürecinin ardından kanseri yenen Türkkan, bunun mutluluğunu yaşadığı sırada safra kesesinde polip olduğunu öğrendi. Türkkan, yapılan cerrahi işlemin ardından bu rahatsızlıktan da kurtuldu.

Türkkan, hem hastalıkları sürecinde hem de sonrasında, 17 yıldır profesyonel olarak ilgilendiği bowling sporunu hiç bırakmadı. Antrenmanlarına devam eden ve kasım ayındaki liglere hazırlanan Türkkan, gücünün yettiği sürece spor yapmaya ve bowling oynamaya devam etmek istiyor.

Doktoruyla özel maç yaptı

Özgül Türkkan, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Çitgez ile özel bowling maçı yaptı.

Maç öncesinde AA muhabirine konuşan Türkkan, çocukluk yıllarından itibaren spora ilgisi olduğunu, geçmişte koşu, voleybol, bilek güreşi, jimnastik gibi sporun birçok alanında faaliyet gösterdiğini anlattı.

Türkkan, üniversite eğitimini aldığı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra iş hayatının yanında sporla da ilgilendiğini aktardı.

Annesinin yıllar önce meme kanserine yakalanmasıyla bu hastalıkla mücadelesinin başladığını belirten Türkkan, ailede kanser olması nedeniyle genetik olarak risk taşıdığını ve bu nedenle her sene kontrollerini yaptırdığını ancak pandeminin başladığı 2020'de kontrole gitmediğini söyledi.

Bu süreçte kan şekeri takibi için de ölçümlerini yaptırmadığı için neredeyse şeker komasına girdiğini ve şeker ameliyatı olmak zorunda kaldığını dile getiren Türkkan, ameliyatın ardından kilo vermeye başladığını ve elle yaptığı muayenede göğsünde mandalina büyüklüğünde bir kitle olduğunu fark ettiğini anlattı.

"Gücümü tabii ki spordan alıyorum"

Tümör olduğunu düşünerek doktora başvurduğunu ve yapılan tetkiklerin ardından kendisine meme kanseri teşhisi konduğunu kaydeden Türkkan, ameliyatla 2 göğsünün de tamamen alındığını ve yerine silikon konulduğunu aktardı.

Türkkan, 6 ay kemoterapi aldığını belirterek, "Kanseri yenme sürecinde kanser hastası olduğumu hiçbir zaman düşünmedim. Kendimi dışarıdaki hayata, sevdiklerime, hayvanlara adadım. Kemoterapi sürecinde antrenmanlarımı hiç bırakmadım. Pazartesi kemoterapiye giriyordum, salı günü lig oynuyordum." dedi.

Küçük yaştan beri hiç bırakmadan farklı alanlarda spor yaptığını, yaklaşık 17 yıldır profesyonel bowling oyuncusu olduğunu ve kanseri yenmesinde sporcu olmasının çok büyük faydasını gördüğünü dile getiren Türkkan, şöyle konuştu:

"Gücümü tabii ki spordan alıyorum. Bir de güçlü bünyenin, karakterin etkisi var. Asla kendini bırakmamanın etkisi var. 'Bu hastalıkla savaşmak, yaşamak istiyorum.' dedim. Evet zorluklarla da yaşasam o zorlukları yaşamak da güzel. Onların da insana bıraktığı bir anı var. Belki güzel olmayabilir ama o yaşanmışlıklar da size bir ders katıyor."

Türkkan, kanser hastalığının çok yaygınlaştığına dikkati çekerek, "İnsanlar vücudundaki değişimlerin farkında olmalılar. İhmal etmeden mutlaka doktora gitmeliler. Kadınlar, 35-40 yaşından sonra banyoda ayda bir kere kontrol etmeliler ve belli yaştan sonra da mamografi ultrasonunu ihmal etmemeliler." mesajını verdi.

"Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri"

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Çitgez, hastasının ameliyat ve kemoterapi sürecinin başarılı geçtiğini anlattı.

Dünyada her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalandığını, Türkiye'de ise her yıl 25 bin meme kanseri teşhisi konulduğunu aktaran Çitgez, meme kanserinden erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Kadınların 40 yaşından sonra yılda bir defa mamografi yaptırmasını öneren Çitgez, "Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri. Bu yüzden ne kadar erken teşhis konursa tedavi de iyi gidecek. Korkmasınlar, ertelemesinler." ifadelerini kullandı.