Meme Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Güncelleme:
Yalova'da yaşayan Ayfer Durmaz Doğan, aile hekimi sayesinde geçirdiği rutin kontroller sonrası meme kanserinin başlangıç evresinde yakalandı. Sol memesinde tespit edilen kitle, İstanbul'da geçirdiği 4 saatlik operasyonla temizlendi. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Doğan, diğer kadınlara düzenli tarama yaptırmaları çağrısında bulundu.

YALOVA'da yaşayan Ayfer Durmaz Doğan (46), 2 yıl önce rutin kontrol için gittiği aile hekiminin yönlendirmesiyle mamografi çektirdi. Sol memesinde küçük bir kitle tespit edilen ve meme kanserinin başlangıç evresinde olduğunu öğrenen Doğan, İstanbul'daki özel bir hastanede 4 saat süren operasyonla kitle temizlenerek sağlığına kavuştu. Erken teşhis sayesinde kemoterapi bile görmesine gerek kalmadığını söyleyen Doğan, "Benim şansım sağlık çalışanlarımızın uyarılarıydı. Diğer kanser hastası arkadaşlarımın yaşadıklarını görünce, erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar kolay atlattığımı düşündüm ve şükrettim" dedi.

Kentte yaşayan Ayfer Durmaz Doğan, 2 yıl önce rutin kontrol için gittiği aile hekiminin, yaşı gereği kanser taramalarını yaptırması gerektiğini söylemesiyle, Yalova Toplum Sağlığı Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giderek mamografi çektirdi. Sonuçlarının 1 ay sonra çıkacağı söylenen Durmaz, aynı gün akşam saatlerinde gelen telefon ile kanser şüphesiyle yüz yüze geldi. Mamografi görüntülemesinde küçük bir kitlenin görülmesi üzerine, bir uzmana gözükmesi için Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden meme ultrasonu için randevu alınan ve hastalığının başlangıç evresinde olduğu tespit edilen Doğan, İstanbul'daki özel bir hastanede 4 saat süren operasyonla sol memesindeki kitle temizlenerek sağlığına kavuştu.

'DAHA ÖNCEKİ RUTİM KONTROLLERİMDE HER ŞEY TEMİZ ÇIKMIŞTI'

Erken teşhisle hayatının seyrinin değiştiğini söyleyen Doğan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Rutin kontrollerim için aile hekimime gidiyordum. Doktorum, kan tahlillerimi yaptırmamı, mamografi çektirmemi, smear testlerimi yaptırmam gerektiğini, ihmal etmemem gerektiğini devamlı söylüyordu. Onun ilgisi üzerine, ben de tembellik yapmayayım gideyim dedim. KETEM'e gidip rutin kontrollerimi yaptırdım. Hastalığın teşhis edilmesinden önce yapılan rutin kontrollerimde her şey temiz çıkmıştı. Doktorum takibini yapıyordu tabi. 2 yıl sonra yaptırdığım mamografimde bir kitle tespit edildi. Aslında mamografinin çekildiği gün, 1 ay sonra sonuçlarımın çıkacağını söylemişlerdi. Ama bir şey tespit ettikleri için böyle durumlarda hızlı hareket ediliyormuş. Aynı gün akşam saatlerinde beni telefonla aradılar. Aradıklarında devlet hastanesinden randevumu aldıklarını bile söylemişlerdi. Ben bile çok şaşırmıştım. Hastanede gerekli tetkiklerim yapıldığında biyopsi yapılması gerektiği söylenerek, yönlendirmeler yapıldı. Süreç böyle başladı."

'BENİM ŞANSIM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN UYARILARIYDI'

Ekim ayının 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olduğunu hatırlatan ve hemcinslerine kendi kendine meme muayenesi ve düzenli tarama yaptırmalarını tavsiye eden Ayfer Durmaz Doğan, "Benim şansım sağlık çalışanlarımızın uyarılarıydı. Böylece çok erken yakalamış olduk. Kanserdim ama birinci evre denilemeyecek kadar küçüktü. Doktorlar da sevindi. Benim sonra meme cerrahı bulmam gerekti. İstanbul'dan bir doktor buldum. Doktorum üzülecek bir durumun olmadığını ve çok başında tespit edildiğini söylemişti. Ben küçük bir ameliyat geçirdim. 15 seans radyoterapi gördüm. Kemoterapi görmeme bile gerek kalmadı. Ama geç kalsaydım bu süreçlerin hepsi çok ağır ve zor geçecekti. Sonradan diğer kanser hastası arkadaşlarımın yaşadıklarını görünce, erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar kolay atlattığımı düşündüm ve şükrettim. Hemcinslerime tavsiyem kesinlikle ihmal etmeyin. Bu imkanlar bize ücretsiz sunuluyor. Sadece randevu alıp gitmeniz gerekiyor. Erken teşhisi ihmal etmeyelim. Bende çıkmaz da demeyelim" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Zehra Baykal/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
