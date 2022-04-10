Meme kanseri taraması mamografide kalp-damar hastalıklarına da erken teşhis

ANKARA'da Radyoloji Uzmanı Dr. Aykut Kadıoğlu'nun Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hastalar üzerinde yaptığı araştırmada, meme kanseri erken tanısında kullanılan mamografi taraması sırasında, koroner arter hastalığının da (kalbi besleyen damarların tıkanması veya daralması) erken tespit edilebildiği ortaya çıktı.

Radyoloji Uzmanı Dr. Aykut Kadıoğlu'nun, 'Mamografinin saklı gerçeği: koroner arter hastalığı erken tanısındaki rolü' adlı araştırması, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin arşivinde yer alan 4 bin 200 hastanın mamografi tetkikleri üzerinde yapıldı. Sonuçlarının istatiksel olarak analiz edilmesi yaklaşık 1 yıl süren araştırma, 40 ile 87 yaş arasındaki kadınlara tarama amaçlı yapılan mamografi tetkiklerini kapsadı. Quant İmaging Med Surg adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma ile kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin erken tanısında kullanılan mamografide, koroner arter hastalığına da erken tanı konulabileceği ortaya konuldu.