Haberler

Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda Pembe Yürüyüş Düzenlendi

Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda Pembe Yürüyüş Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen pembe yürüyüşte kanseri yenen ve tedavisi devam eden hastalar ile sağlık çalışanları erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

ANKARA'da '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında, kanseri yenen ve tedavisi devam eden hastalar ile sağlık çalışanlarının katılımıyla 'pembe yürüyüş' düzenlendi.

Özel bir hastane tarafından Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü sahilinde gerçekleşen yürüyüşe kanseri yenenler, tedavisi devam eden hastalar ve sağlık çalışanları katıldı. Kadın-erkek onlarca kişi pembe tişörtlerini giyerek, göl çevresinde yürüdü. Yürüyüşte 'Erken teşhis hayat kurtarır' ve 'Geç kalma sağlıklı kal' sloganları atılarak, erken teşhisin önemine vurgu yapıldı. Yürüyüş sonunda ise katılanlara madalya verildi.

'YENECEĞİM DERSE YENİYOR'

Meme ve Endokrin Cerrahı Prof. Dr. Ramazan Yıldız, meme kanserinin sadece bir branşın tedavi edebileceği bir hastalık olmadığını vurgulayarak, "Meme kanseri tedavisi, radyasyon onkolojisi, onkoloji, psikoterapi, diyetisyen ve patoloji gibi bütün branşların multidisipliner yer alması gereken bir tedavi şeklidir. Meme kanseri tedavi sürecinde hastanın psikolojisi çok önemli. Kendini bırakmaması çok önemli. Yani biz bu hastalığı tedavi edebiliyoruz ekip olarak ama kişinin de bu hastalığı 'ben yeneceğim', psikolojisiyle hareket etmesi lazım. 'Yeneceğim' derse yeniyor. Biz de destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'KANSERDEN DEĞİL GEÇ KALMAKTAN KORKUN'

52 yaşında meme kanserini atlatan Hikmet Ünal Demir ise hastalığının rutin kontroller sırasında fark edildiğini belirterek, "Aslında iyi huylu bir kitle diye yola çıkıldı. Ama yapılan biyopsi, 1 ameliyat, 2'nci ameliyat yani 3 hafta içerisinde aslında 3'üncü evre bir meme kanseri olduğum ortaya çıktı. Pandemi döneminde rutin kontrollerimi aksatmıştım biraz. Yoksa yıllık kontrollerimi yaptırıyordum. Tabii 'erken teşhis hayat kurtarır' tam da burada devreye giriyor. Neyse ki doğru teşhis, doğru ameliyat, doğru tedavi ve benim gayretim, ailemin desteğiyle bunu atlattık. Kadın arkadaşlarıma, kardeşlerime kendilerini sevmelerini, kendilerini fark etmelerini ve kanserden değil geç kalmaktan korkmalarını söylüyorum" dedi.

'HAYATA DAHA RELAKS BAKIYORUM'

Kemoterapi tedavisi devam eden Günay Açık da yürüyüşte yer aldı. Açık, uykunun, sosyal hayatın pozitif olmasının ve beslenme kontrollerin yanı sıra düzenli kontrollerin de çok önemli olduğunu vurguladı. Açık, "Stres de bu işte önemli bir etken diye algıladım kendimce. Bunu tecrübe sabittir derler ya, bu benim için bir tecrübe oldu. Bundan sonra hayata daha relaks bakmaya kendimi adadım. ve o şekilde de bakmaya çalışıyorum. Sanırım bunu da başardım. Kadınların da bu şekilde bakması lazım" diye konuştu.

FOTOĞFALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.