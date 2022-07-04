Meme iltihabına ozon tedavisiyle kalıcı çözüm

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Genel Cerrah Doç. Dr. Pelin Basım ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Sena Tolu, ozon tedavisinin vücut sistemine sağladığı faydaları ve uygulanma şekli konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Basım, kronik romatizmal bir hastalık olan, ilerleyen dönemlerde tiroid ve romatoid artrit gibi sorunlara yol açan meme iltihabının tedavisinde kortizonun yerini ozonun aldığını, mutidisipliner yaklaşımla uygulanan ozon tedavisi hastalığın tedavisinde yan etkisiz ve kalıcı bir çözüm sağladığını bildirdi.

Memede şişlik, hassasiyet, kızarıklık, yara ve yanma gibi belirtilerle ortaya çıkan meme iltihabının kronik bir romatizmal hastalık olduğunu aktaran Basım, bu tür rahatsızlıklarda tüm sistemin tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Basım, hastalığın ilerleyen dönemlerde vücudun diğer bölgelerini de etkilediğini ve pek çok soruna yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Meme iltihabı ilerleyen dönemlerde haşimato troidi, romatoid artirit gibi eklem ve organları etkileyebilecek başka hastalıklara da yol açıyor. Bu hastalıkta sadece memenin tedavi edilmesi kalıcı çözüm değildir. Tedavide kortizon gibi yıllardır kullanılan sistemik ilaçların ise yan etkileri var. Kortizon tedavisinde saç dökülmesi aşırı kilo alımı, uyku problemleri, kemik erimesi gibi yan etkiler yüzünden hastalar tedaviyi yarım bırakabiliyor, hastalık nüksettiğinde bu tedavileri yeniden almak istemiyordu. Multidisipliner tedavi yaklaşımın bir parçası olan ozon, tam da bu noktada hastalar için yan etkisiz, etkin ve kalıcı bir çözüm oldu."

Kortizona alternatif yan etkisiz tedavi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Sena Tolu da ozon tedavisinin kortizon almadan bağışıklığı güçlendirdiğini aktararak, "Kortizonla bağışıklık sistemini baskılamak, birçok komplikasyonun gelişimini göze almak yerine, ozon tedavisi ile bağışıklık sistemini daha da güçlendirerek üstelik herhangi bir komplikasyon gelişimi olmadan kişiyi tedavi edebiliyoruz. Kortizon kullanımına rağmen meme içindeki apsenin veya eklem içindeki iltihabın temizlenemediği durumlarda bile ozon tedavisi son derece yüz güldürücü sonuçlar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ozon tedavisinin nasıl uygulandığı konusunda da bilgi veren Tolu, ozonun doğrudan kan yolu ile uygulanabileceği gibi, kas ve eklem içine, ciltte açık yara ve apse gibi durumlarda yara üzerine de uygulanarak iyileşme sağladığını belirterek, "Elbette birçok tedavide olduğu gibi ozon tedavisinde de ozonun uygulama şekli, dozu ve süresi hekim tarafından hastaya ve hastalığına özel olarak belirleniyor. Ozon tedavisi, hastalığınızı takip ve tedavi eden hekiminiz ve ozon tedavinizi uygulayan hekiminizin bir ekip ruhu ile çalışarak sizi tedavi etmesiyle başarıya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.