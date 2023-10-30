Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Çataloğlu Ailesi Şirintepe Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi İçin Protokol İmzaladı

Melikgazi'de birçok mahallede hayata geçirdiği sağlık yatırımları ile ilçenin sağlık ihtiyacını gideren Melikgazi Belediyesi, Hayırsever Çataloğlu ailesi ile birlikte Şirintepe Mahallesi'nde yapılacak Aile Sağlığı Merkezi için valilikte protokol imzaladı.

Melikgazi'de şuanda tamamlanan ve yapımı devam eden toplamda 17 adet aile sağlığı merkezi bulunduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün yine güzel bir hayır işi ile haftaya başladık. Mustafa ve Ali Çataloğlu ile Şirintepe Mahallemizde güzel bir aile sağlığı merkezinin yapımına başlayacağız. Kısa zamanda yaparak tamamlayacağız. Melikgazi'de seçimlerin başında 2024 Mart ayına kadar Aile Sağlık Merkezi ihtiyacı kalmayacak diye söz vermiştik. Çok şükür bu sözümüzü tuttuk. İnşallah 2024 yılına kadar yaptığımız çalışmalarla artık Melikgazi'de aile hekimliği ve aile sağlık merkezi ile ilgili yeni bir ihtiyaç kalmayacak. Melikgazi'mizde sağlıkta hizmet dönemi yaşıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırseverlerimiz ile yoğun mesai harcıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ederim. Hayırsever Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'miz hayırlı olsun" dedi.

Hayırsever Mustafa Çataloğlu da, "Bu hayrımız yapmak için doğru yer olsun istemiştik. Çok şükür yerimizde hazır. İnşaata hemen başlayıp 2024 yılında da hemen tamamlayacağız. Buda bize kısmet oldu. Memleketimize bir faydamız olsun. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de sağlıkla alakalı çok sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, "Hayırseverlerimiz Kayseri'de sağ olsunlar güzel işler yapıyor. Vatandaşlarımız herhangi bir sağlık mağduriyeti yaşamadan hizmet alıyor. Bu manada değerli hayırseverlerimize ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim. 4 hekim arkadaşımız bu merkezde hizmet verecekler. Hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Melikgazi Belediyesi'ni güvenilir belediye diye adlandıran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise şunları söyledi:

"Haftaya hayırlı bir protokolle başlıyoruz. Yine Melikgazi Belediyesi ve yine bir hayırseverimiz. Mustafa ve Ali Çataloğlu kardeşler ile beraber Şirintepe Mahallemizde şirin bir aile sağlığı merkezi yapılacak. 2024 yılında hemen hizmet vereceği müjdesini verdiler. Güvenilir belediye olarak bu konularda önemli adım atan Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederim. Başkanımızın Melikgazi'de verdiği sözü tuttuğunu görüyorum. Kendisi ilçede aile sağlığı merkezi kalmayacağı sözünü vermişti. Belediyemize ve hayırseverlerimize çok teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun." - KAYSERİ