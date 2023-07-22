Melikgazi Belediyesi Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ile Kapalı Pazar Yeri Açıldı

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ile Kapalı Pazar Yeri, Kazım Karabekir Mahallesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallede yapılan önemli yatırımların olduğunu belirterek, sağlık alanında da önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri, İl Sağlık Müdürü ve hayırseverler katıldı.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ile Kapalı Pazar Yeri açıldı.

Kazım Karabekir Mahallesinde inşa edilen Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ile Kapalı Pazar Yeri, düzenlenen törenin ardından vatandaşın hizmetine sunuldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, önemli yatırımların yapıldığı Kazım Karabekir Mahallesinde büyük bir değişim yaşandığını söyledi.

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli yatırımların yapıldığını anlatan Palancıoğlu, "Artık her mahallemizde aile sağlığı merkezi olsun istiyoruz. Buna çok alıştık. Kolayca, sağlık merkezine gidip hizmet alıyoruz. Türkiye'deki sağlık sistemi dünyada örnek gösteriliyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Dünya'da en iyi sağlık sistemine ulaştığımız bir dönemdeyiz." ifadesini kullandı.

Palancıoğlu, açılışı yapılan kapalı pazar yeri için pazarcılar arasında kura çekilişini de yaptıklarını dile getirdi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşen ile hayırseverler ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından dua edilip kurdele kesimi yapıldı.