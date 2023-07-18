Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'nde Sağlık Merkezi ve Kütüphane İnşaatını Tamamlıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Esentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi ve akıl küpü kütüphanesinin yanında yapılacak olan ikinci bahar evi ve park için temel atılacak.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Esentepe Mahallesi'nde yapımında sona gelinen Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi ve hemen yanında yapılan akıl küpü kütüphanesinin de yakında temeli atılacak.

Esentepe mahallesinde sağlık merkezi, kütüphane, ikinci bahar evi, park ve yeni yollar olmak üzere birçok hizmetin sunulduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Girne Şehitler Caddemizde bulunan Nurettin Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezinde inceleme yaptık. Burası çok güzel bir aile sağlığı merkezine kavuştu. Bitti inşallah peyzajına başlıyoruz. 1 ay içerisinde açılışını yaparak hizmete sunmayı düşünüyoruz. Sağlık ocağımızın hemen yanı başına birde akıl küpü kütüphanesi yapıyoruz. Birde emekli vatandaşlarımızın zaman geçireceği bir ikinci bahar evini de yapacağız inşallah. Bu mahallede ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu alanda bir de yol yenileme yapıyoruz. Alt yapı ve üst yapı tamamen değişecek. Burası çalışmalarımızdan sonra çok daha nezih hale gelecek. Kütüphanenin arkasındaki eski evlerle de anlaştık onları yıkarak yerine güzel bir park alanı yapacağız. Rabbim hayırla tüm hizmetlerimizi tamamlamayı nasip etsin. Mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ