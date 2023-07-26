Medipol Hastanesi Londra'da temsilcilik ofisi açtı

Medipol Hastanesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da temsilcilik ofisi açtı. Açılış törenine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve diğer davetliler katıldı. Büyükelçi Ertaş, Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişmeleri ve başarılarını vurguladı. Medipol Hastanesi, uluslararası yatırımlarla hizmet veren bir sağlık kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Medipol Hastanesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da temsilcilik ofisi açtı.

Medipol Hastanesinin Londra temsilcilik ofisinin açılış törenine, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Medipol Hastanesinin temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Ertaş, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında çok önemli gelişme kaydettiğini belirterek, şehir hastaneleri, altyapı çalışmaları ve insan gücüne büyük yatırımlar yapıldığının bildirdi.

Türkiye'nin sağlık alanına yaptığı bu büyük yatırımlar sayesinde Kovid-19 salgını döneminde çok iyi bir sınav verdiğinin altını çizen Ertaş, bu başarının arkasında sağlık alanına yapılan yatırımlar ve sağlık çalışanlarının gayreti olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hizmet odaklı anlayışla faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede, dünyanın neresinde olursa olsun, bir vatandaşımızın başı dara düşse en uzak coğrafyalara bile gerekirse ambulans uçak gönderip memleketimizde tedavi ediyoruz. Bunun sayısız örnekleri var."

Ertaş, sağlık alanına özel sektörün de çok önemli katkılar sunduğunu ve başarılarının tebrik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'de devlet ve özel sektör işbirliğinin çok büyük başarılara imza attığına dikkati çekti.

"18 ülkede 20 irtibat ofisiyle hizmet veriyoruz"

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün de hastanelerinin Türkiye'deki öncü sağlık kuruluşlarından biri olduğuna işaret ederek, uluslararası yatırımlarla ilgili görüşmelerin ve danışmanlıkların da devam ettiğini söyledi.

Üstün, Medipol'ün İngiltere dahil 18 ülkede 20 irtibat ofisiyle hizmet verdiğinin altını çizerek, "Bu bilgilendirme ofislerini yakında farklı yatırımlar, sağlık merkezleri ve büyük ortaklıklarla da taçlandırmak istiyoruz." dedi.

Medipol'ün yılda yaklaşık 120 ülkeden 30 ila 40 binin üzerinde yabancı hasta transfer ederek, Türkiye'ye döviz kazandıracak şekilde katkı sağlamaya çalıştığını ifade eden Üstün, Büyükelçi Ertaş ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Medipol Hastanesi'nin Londra temsilciliğinin açılmasından büyük gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.