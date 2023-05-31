Medipol Global'in Saraybosna'daki temsilciliği açıldı

Uluslararası sağlık hizmetleri sunan Medipol Global'in Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temsilciliğinin açılış töreni yapıldı. Medipol yetkilileri, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği temsilcileri, Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruşlarının yöneticileriyle davetlilerin katıldığı açılışta, Medipol Global Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi Ali Sabri Öğüt, Medipol'un sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Uluslararası sağlık hizmetleri sunan Medipol Global'in Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temsilciliğinin açılış töreni yapıldı.

Başçarşı'daki temsilciliğin açılışına Medipol yetkilileri, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği temsilcileri, Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruşlarının yöneticileriyle davetliler katıldı.

Medipol Global Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi Ali Sabri Öğüt, Türkiye'nin en büyük üniversite hastanesi olarak hizmet verdiklerini, 62 branşta son teknoloji cihaz envanteri ve tecrübeli doktor kadrolarıyla iddialı olduklarını söyledi.

Öğüt, 1321 yatak kapasiteleri ve 800'ü aşkın hekim kadrolarıyla dünyada yapılabilen son teknoloji bütün tedavileri uygulayabildiklerini aktararak, "Bosnalılar tedavileri için ofisimize direkt başvurup 1 saat 50 dakika uçak mesafesinde İstanbul'da Medipol'e gelip tedavi olabilirler. Hastaların raporlarını alıp ikinci görüş olarak değerlendirmeyi ücretsiz sunuyoruz. Bunu bir sağlık danışmanlığı olarak adlandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'teki doktorların kendi üniversite hastanelerine eğitim programlarına gelebileceklerini dile getiren Ali Sabri Öğüt, "35 dilde hizmet verebiliyoruz. A'dan Z'ye sağlık hizmeti sunuyoruz. Hastalarımızı havalimanından alıp tedavilerini uygulayıp beş yıldızlı otel konforunda daha sonra tekrar havalimanına teslim ediyoruz. Her yıl 40 bini aşkın yabancı hastaya hizmet veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu tip temsilcilik ofislerimizi çoğaltarak bu sayıları yukarı doğru çekmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Temsilcilik çalışanları gelen misafirlerin sorularını cevaplandırarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.