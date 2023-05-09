Medikal Turizmde Fenomen Doktorların Sosyal Medya Etkisi

Medikal turizmde sosyal medya platformlarının önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Zeynep Özcan, "Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla, sosyal medya kullanıcılarına hitap eden doktorlar, hedef kitleleriyle sağlıklı ve başarılı iletişim süreçlerinin neticesinde fenomen doktor haline geliyorlar. Kullanıcıların özgün bulacağı içerikler paylaşan fenomen doktorlar; samimiyet ve duygusal bağ oluşturarak 'bizden biri' algısı oluşturuyorlar. Bu da medikal turistlerin ilgisini çekebilecek bir durum" dedi.

Medikal turizm, son yıllarda oldukça gündemde. Basit medikal operasyonlardan ciddi cerrahi müdahalelere kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti alan turistler; maliyet, bekleme süresi, mahremiyet, gizlilik gibi temel faktörler neticesinde söz konusu hizmetleri almak için Türkiye'ye büyük rağbette bulunuyorlar. İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'ndan Öğr. Gör. Zeynep Özcan, 'Medikal Turizmde Türkiye'deki Fenomen Doktorların Rolüne Yönelik Bir İnceleme: İnstagram örneği' konulu araştırmaya yönelik bazı bilgilendirmelerde bulundu. Sosyal medyanın, medikal turizmde önemli bir konumda olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'ndan Öğr. Gör. Zeynep Özcan, medikal turistlerin acentalar dışında, sosyal medya ortamlarından da araştırmalar yapabildiklerini; hastalarla 'duygusal bağ' ve 'bizden biri' algısı oluşturan fenomen doktorların hastaların tercih süreçlerinde etkili olabileceklerini belirtti.

"SAMİMİYET VE DUYGUSAL BAĞ OLUŞTURARAK 'BİZDEN BİRİ' ALGISI OLUŞTURUYORLAR"

Sosyal medya kullanımının toplumda yaygınlaşması çeşitli meslek dallarını popülerleştirirken; kişilerin tercihlerini de etkiledi. Bunlardan birinin de tıp olduğunu belirten Öğr. Gör. Zeynep Özcan, "Estetik cerrahi, genel cerrahi, kadın doğum, çocuk hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, beyin ve sinir hastalıkları gibi çeşitli tıbbi alt alanlarda uzmanlaşan doktorların sosyal medya platformlarında aktif bir biçimde yer aldıklarını görüyoruz. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla, sosyal medya kullanıcılarına hitap eden doktorlar, hedef kitleleriyle sağlıklı ve başarılı iletişim süreçlerinin neticesinde fenomenleşerek birer fenomen doktor haline geliyorlar. Kullanıcıların özgün bulacağı içerikler paylaşan fenomen doktorlar; samimiyet ve duygusal bağ oluşturarak 'bizden biri' algısı oluşturuyorlar. Bu da medikal turistlerin ilgisini çekebilecek bir durum. İlgili araştırmada edinilen bulgulara göre; sunulan medikal hizmetin özelliklerine de doktorların paylaşımlarında sıklıkla rastlanıyor. Medikal hizmetin süresi, ilgili hizmette yeni teknoloji kullanımı, süreç ve sonuç çıktıları fenomen doktorların paylaşımlarında iletiliyor" dedi.

"FENOMEN DOKTORLARIN PAYLAŞIMLARINDA MEDİKAL TURİSTLERE YER VERMESİ İLGİ ÇEKİYOR"

Özcan, araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgunun da medikal turistlerin paylaşıldığı sosyal medya içerikleri olduğunu belirterek, "Fenomen doktorların emojilere sıkça yer vermesi, prezantabl görünüşe sahip olması, kişisel yaşamından kesitler sunması, Türkçe ve İngilizce dili bir arada ya da doğrudan İngilizce dili kullanması durumlarını görüyoruz. Ayrıca araştırmada incelenen fenomen doktorlar içerisinde bir fenomen doktorun doğrudan bir medikal turistin mesajına yer vermesi, farklı bir medikal turistin nereden geldiğini belirterek fotoğrafını paylaşması gibi detaylar da ilgi çekiyor" şeklinde ifade etti.