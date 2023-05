Medicana'nın düzenlediği beyin stimülasyonu kursu dünyanın en büyüğü

Medicana Sağlık Grubu, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç Dr. Atilla Yılmaz ile bu yıl 2'ncisini düzenlediği 'Derin Beyin Stimülasyonu ve Ağrı Müdahaleleri Kadavra Kursu', 30 farklı ülkeden gelen 100'ün üzerinde beyin ve sinir cerrahı ve nöroloğun katılımıyla başladı. Doç Dr. Atilla Yılmaz, 'Kursumuz bu yıl dünyada bu konuda yapılan en büyük kurs olma özelliği taşıyor' dedi.

Medicana Sağlık Grubu, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz ile bu yıl 2'ncisini düzenlediği 'Derin Beyin Stimülasyonu ve Ağrı Müdahaleleri Kadavra Kursu?, 30 farklı ülkeden gelen 100'ün üzerinde beyin ve sinir cerrahı ve nöroloğun katılımıyla başladı. 26 Mayıs'ta, Marmara Üniversitesi Başıbüyük kampüsünde gerçekleştirilecek olan 2 günlük kursun ilk günü teorik eğitimle geçti. Son gününde ise beyin pili başta olmak üzere tüm Nöromodülasyon girişimleri içeren uygulamalı bir kadavra kursu gerçekleşecek. Kursta 3 Türk eğitmen ile 11 yabancı eğitmen bulunuyor.

'KURS WSSFN, INS VE WFNS HİMAYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Kursun World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (WSSFN), International Neuromodulation Society (INS) ve World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) himayesinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) tarafından 24 puanla kredilendirildi.

'AMELİYATIN NASIL YAPILDIĞI KADAVRA ÜZERİNDE BİREBİR GÖSTERİLECEK'

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz şu açıklamaları yaptı:

'Kursumuz halk arasında beyin pili olarak bilinen nöromodülasyon girişimlerinin tümünün birden kadavra eğitiminin verildiği ilk kurs olma özelliğini taşımaktadır. Bu kurstaki en önemli unsur, son zamanlarda daha çok revaçta olan birçok hareket bozukluğu hastalığında kullanılan derin beyin stimülasyonu girişimidir. Halk arasında beyin pili olarak bilinen bu girişimin incelikleri kadavra üzerinde ameliyatlarla birebir gerçekleştirilerek katılımcılarımıza aktarılmaya çalışılacak. Bir başka en önemli özelliği ise 30'dan fazla ülkede 100'ün üzerinde katılımcımız var. Konuşmacılarımız da dünyanın birçok ülkesinden geliyorlar. Kanada'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan birçok eğitimcimiz, bizlere destek olmak için buradalar. Kursiyerlerimize kadavra üzerinde eğitim vermekte ve ameliyatın önemli özelliklerini onlara göstermekteyiz. Kursumuza sadece fiziki katılım kabul ettik. Online katılımları kabul etmedik. Çünkü burada amaç, bu konuda dünyanın en iyilerinin birebir, bu ameliyatın nasıl yapabildiğini, kadavra üzerinde göstermektir.'

'İSTANBUL HERKESİN BULUŞMA NOKTASI'

Bu kursun Türkiye için çok büyük avantaj olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yılmaz, 'Eğer dünya bir ülke olsaydı İstanbul onun başkenti olurdu. İstanbul, Doğu 'Batı ve Kuzey -Güney kültürünü bir araya getiren önemli bir merkezdir. Kursiyerlerimiz arasında Türkiye Cumhuriyetlerinden, Avrupa'dan, Kanada'dan gelenler var. İstanbul herkesin buluşma noktası. Biz de bunu bilimsel çalışmalarla desteklemeye devam ediyoruz' dedi.

'ORTA ASYA VE DOĞU'DAN KURS İÇİN YOĞUN TALEP OLDU'

Özellikle Orta Asya ülkelerinden ve Orta Doğu'dan kursa çok fazla kayıt yaptırma talebi olduğunu da belirten Doç. Dr. Atilla Yılmaz son olarak şunları söyledi:

'Kursumuzun kayıt süresinin dolmasına 1 ay kala kayıtları kapatmak zorunda kaldık. Amacımız bu tür aktiviteleri her sene tekrarlayarak ülkemizin bilimsel anlamdaki bu tür çalışmalarını insanlarla paylaşabilmektir.'

'KURS FONKSİYONEL BEYİN CERRAHİSİNİN TÜRKİYE VE ORTADOĞU ÜLKELERİNDE GELİŞİMİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ADIMDIR'

Amerika'dan eğitmen olarak gelen Şikago Universitesinde Beyin Cerrahisi profesörü ve Dünya Stereotaktik ve Fonksoyenel Nöroşirürji Derneğinin ve Uluslararası Nöromodülasyon Başkanı Prof. Dr. Konstantin Slavin, 'Şunu söylemeliyim ki böyle bir kursa davet edildiğim için çok onur duyuyorum. Çünkü bu beyin pili ve ağrı tedavileri kadavra kursu çok nadir eğitimsel bir organizasyon. ve bunun İstanbul'da düzenlenmesinden çok minnettarım. Bu kurs genç katılımcıların öğrenmesi için çok iyi bir fırsat. Genç katılımcıların kendilerini beyin ve sinir cerrahisinin çeşitli girişimlerinde yani hareket bozuklukları, ağrı tedavisi, epilepsi tedavisi gibi alanlarda eğitim alabilmeleri çok önemli. Doktor Atilla Yılmaz'ın ve ekibinin böyle bir etkinliği düzenlenmiş olmaları fonksiyonel beyin cerrahisinin Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde gelişimi için çok büyük bir adımdır. Ben buradaki eğitmen ekibinden, katılımcı çokluğu ve stereotaktik beyin cerrahisine olan ilgiden çok etkilendim. Burada bulunmaktan çok mutluyum. ve umarım bu tür eğitimsel toplantıların devamı gelir' şeklinde konuştu.

'TÜRK DOKTORLARININ SERGİLEDİKLERİ YETENEKLERİ ÜST STANDARTTAYDI'

Kursiyer olarak Moldova'dan Türkiye'ye gelen Nicu Rıbac ise 'Dr. Atilla Yılmaz'ın organize ettiği 2. Beyin pili ve kadavra kursunun katılımcısıyım. Ben burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum çünkü çok güzel organize edilmiş. Aynı zamanda dünyanın her bir yanından gelen Nöromodülasyon ve Beyin alanının en ünlü uzmanları bu kursta bulunuyor. Bizim gibi genç beyin cerrahları ve nörologlar için uzmanların tecrübelerini ve bilgilerini paylaşmaları çok önemli. Bu kursun bugün olan teorik kısmı dışında bizim için diğer önemli olan şey yarın olacak olan uygulanmalı kurstur. Çünkü orada bu uzmanların direkt olarak uygulamalı olarak kendi tecrübelerini bizim paylaşacaklar. Bu sayede bizde kendi yeteneklerimizi geliştirip ilerde çok daha iyi doktorlar olabileceğiz. Bence bugün Türk doktorlarının burada sergiledikleri yetenekleri global ve en yüksek standartlardaydı. Burada olduğum için ve bu bilgileri elde edebildiğim için çok mutluyum' dedi.

Kursiyerler; Andres Lozano, Kelly Foote, Michael Okun, Marwan Hariz, Patric Blomstedt, Konstantin Slavin, Robert Levy, Georgios Matis, Ali Savaş, Süleyman Özyalçın ve Gül Talu gibi girişimsel Nöromodülasyon konusunda alanının önemli isimlerinin deneyimlerini dinleme fırsatı buluyor ve kadavra kursu sırasında bu önemli isimlerden birebir uygulamalı eğitim alma imkanına sahip oluyorlar.